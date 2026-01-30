停車服務更友善！ 東縣府祭前五分鐘免費、春節當月九折優惠

台東縣府祭出「春節當月九折優惠」，讓停車服務更友善。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣府宣布二月一日起，在台東火車站周邊啟動「智慧停車無紙化開單」試辦計畫，將導入自動感應技術，並推出「前五分鐘免費」措施，讓接送、取物等短暫停車需求更具彈性。另祭出「春節當月九折優惠」回應節慶需求，讓停車服務更友善、更有感。

縣府表示，首波試辦路段包含安和路一０一巷（四十一）及新站路一０六巷（十九），共計六十格車格，試辦期間將以車格旁的智慧柱來記錄停車資訊，不再張貼紙本繳費單。

廣告 廣告

停車離開後，只需掃描智慧柱上的ＱＲ－ＣＯＤＥ，即可線上查詢停車費並即時繳費。

此外，為回饋縣民並配合農曆春節返鄉及旅遊需求，特別祭出加碼回饋，凡於二月份在市區路邊停車，費用全面享九折優惠，採系統自動扣抵，優惠金額將直接顯示在繳費單或線上繳費資訊中，民眾依顯示金額繳納即可輕鬆享有折扣。

縣府提醒，自一月一起台東市區路邊停車委外經營管理公司負責，民眾如有停車費查詢、繳費或相關問題，可至實體服務處（台東市新生路六一九號一樓）及位於新生路與精誠路交叉口的免下車繳費站（得來速）做查詢及繳費。

同時，也可使用台東市「城市車旅」所管理的路外停車場自動繳費機進行繳費，透過多處繳費據點，提供更多元、就近的繳費選擇。