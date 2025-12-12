停車格不夠長！白牌檔車「出格了」超瞎畫面流出

生活中心／綜合報導

上下班時間騎車、開車最怕找不到路邊停車格，但找到整排停車空位卻停不進，恐讓駕駛和騎士更生氣。日前就有網友在臉書社團曬出一張照片，只見街邊整排機車停車位全空，但「唯一能用的那一格已被停走了」。畫面曝光後，引發大批網友圍觀，車格長度讓全場都看傻，甚至有人開酸：「這車格尺寸真的有夠瞎」。





街邊停車格「太小」超瞎畫面流出！白牌檔車「後輪險出格」網全看傻

路邊停車線太短，機車停不進車格；圖僅示意，非本新聞所指。（圖／民視新聞）





一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上傳一張在花蓮市中山路旁拍攝的照片，只見整排機車停車格幾乎呈現空蕩景象，仔細一看車格長度明顯不足，一輛白牌擋車停進去，車尾還險超出白線範圍。車身前輪幾乎貼近人行道緣石。機車無法完整停進格內的尷尬場面，讓原PO無奈表示：「唯一能用的那一格被停走了...」。

廣告 廣告

街邊停車格「太小」超瞎畫面流出！白牌檔車「後輪險出格」網全看傻

白牌檔車險停不進，超瞎畫面流出。（圖／翻攝自臉書@路上觀察學院）





貼文曝光後，吸引大批網友湧入留言：「這個連50cc小綿羊也進不去吧...？可能連腳踏車也進不太去」、「怎麼這麼短」、「真的超短，停個車整個屁股都在格子外面」、「其他車格長度都不到一公尺吧....50cc都停不進去」。另外，還有一票人大歪樓、誤以為停車格內的機車違規停放：「抓到！！重機怎麼可以！趕緊拍下車牌PO上網公審他，居然是白牌！？發現顏色正確後心結突然就解開了」、「重機為什麼可以停機車格，CB200X的車主：呵呵」。

原文出處：騎白牌檔車「見超瞎1幕」太小了！畫面流出「險出格」網全看傻

更多民視新聞報導

日車站「台灣國旗擋道」畫面曝！挨轟：好意思笑中國

出國怕被當中國人！他激推1物「不是綠皮護照」

肖想「82分潤被拒」罵老闆！女大生抱怨文被砲爛

