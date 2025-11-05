雲林縣斗六市鎮南路近期因道路施工引發民眾困惑，新鋪設的柏油路面上，停車格竟被畫設在路中央，而非傳統的路邊位置，導致民眾不敢停車。斗六市公所解釋，此為施工過程中的暫時狀態，最終計畫是在路邊增設人行道，因此停車格必須向外移動。多位用路人表示，這樣的設計讓人不敢將車輛停入格內，因為位置太靠近路中央，顯得相當危險且不便！這起事件提醒相關單位，道路施工規劃應更加周全，以免引起不必要的交通安全疑慮。

停車格竟畫在馬路中央？民眾嚇傻不敢停，背後原因曝光。(圖／TVBS)

雲林縣斗六市鎮南路近期因道路施工引發民眾困惑，新鋪設的柏油路面上，停車格竟被畫設在路中央，而非傳統的路邊位置，導致民眾不敢停車。經斗六市公所說明，此為施工過程中的暫時狀態，最終計畫是在路邊增設人行道，因此停車格必須向外移動。這項工程因施工順序安排不當，造成標線先行完成但人行道尚未施作，引起用路人疑慮。

廣告 廣告

因施工順序安排不當，造成標線先行完成但人行道尚未施作，引起用路人疑慮。(圖／TVBS)

當地民眾發現新鋪設的柏油路面上，停車格被畫在距離路緣約2公尺的位置，讓人感到十分不安。多位用路人表示，這樣的設計讓人不敢將車輛停入格內，因為位置太靠近路中央，顯得相當危險且不便。反而有車輛選擇停在格子外側靠近路緣的位置，認為這樣看起來比較安全。

停車格被畫在距離路緣約2公尺的位置，讓人感到十分不安。(圖／TVBS)

從現場觀察，鎮南路旁仍擺放著三角錐，顯示工程尚在進行中。對比街景圖可見，原本的道路配置是路邊有停車格，旁邊依序為機車道和汽車道。而對向車道則已設有綠色標線型的人行道。新的規劃是要比照對面道路，在路邊增設人行道，但因施工順序不當，導致停車格先行劃設完成，而人行道空間尚未施作。

因施工順序不當，導致停車格先行劃設完成，而人行道空間尚未施作。(圖／TVBS)

斗六市公所主秘孫旺田解釋，該路段較寬且行人較多，因此規劃增設人行道空間，共有7個停車位需要向外移動。他表示，柏油路面已於10月底完成，接著開始標線作業，但施工單位先在路中畫了停車格，而人行道和其他標線部分還未完成，才造成民眾誤解。

斗六市公所察覺問題所在，承諾將盡快完成標線工程，避免讓用路人感到困惑。(圖／TVBS)

面對民眾的疑惑，斗六市公所已察覺問題所在，承諾將盡快完成剩餘的標線工程，避免繼續讓用路人感到困惑。這起事件提醒相關單位，道路施工規劃應更加周全，以免引起不必要的交通安全疑慮。

更多 TVBS 報導

監理站前「30秒6車逆向」遭檢舉 開12張罰單

中元普渡擅佔停車格！高雄大樓「請勿停車」紅單惹民怨

汽機車位+紅線「共存」！ 民眾誤停迷因車格 慘遭拖吊畫面曝

獨／閃神不看路? 騎士自撞龍米路電信箱 哀嚎倒地

