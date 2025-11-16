停車糾紛竟變武士刀鬧劇！屏東男持木刀砸店 還當街痛毆女員工

男持「木製武士刀」砸店員放下後竟又徒手狂毆女店員。（圖 ／翻攝社會事新聞影音畫面）

屏東市15日晚間19時15分發生一起離譜衝突事件，1名男子疑似因停車問題與鴨肉店員工發生爭執，情緒越演越烈，竟然從車上拿出「木製武士刀造型棍棒」，在店門口揮舞並攻擊店內的女員工，現場嚇壞不少顧客。

根據目擊者表示，男子揮舞木刀時態度激動，旁邊的母親急忙上前勸阻，反覆拉住他、喊他冷靜。男子雖然短暫放下武士刀造型棍棒，但怒氣似乎仍未平息，竟又轉而徒手多次攻擊女店員，令現場一片混亂。

警方接獲報案後立即趕抵現場，但涉案男子已自行返家，僅剩他的母親在店前焦急收拾場面。警方初步調查，整起衝突源自顧客停車位置引發的不滿，雙方口角後情緒逐漸升高，男子最終以暴力方式發洩。

目前警方已通知當事人至派出所製作筆錄，以釐清更完整的事發經過，並表示將依《社會秩序維護法》處理，警方也再次提醒民眾，發生糾紛時務必保持理性，遇到衝突應立即報案，避免情緒失控釀成更大傷害，影響社區安全。

