停車藏陷阱！雲林斗六「最賺錢車格」 網看笑：本業待轉、斜槓拖吊

雲林斗六拖吊場對面一處待轉格，常常被駕駛當成停車格遭開違停單，讓網友封為「斗六最賺錢的停車格」，還說本業是代轉區，斜槓拖吊業務，原來這裡之前進行管線刨除工程，施工單位沒有補上待轉區三個字，造成許多駕駛誤認為是停車格，公所緊急派人補上待轉區，避免駕駛荷包再失血。

雲林斗六拖吊場對面出現「陷阱」待轉區，有網友PO出同樣位置不同車，好好停在斑馬線後的格子裡，卻都被開單拖吊，究竟出了什麼問題？原來這並不是停車格，而是機車兩段式待轉區，地上還可見粉筆留下被拖吊的汽車資訊，跟路邊整排的停車格看起來很相似。

待轉區誤當車格停車車主頻挨罰 公所派人補上提醒

但最近常常有駕駛趕時間停車，把待轉區當成停車格，有民眾認為跟前面的停車格很像，但也有人說一看就知道是待轉區，連網友也笑說，「這是斗六最賺錢的待轉格，本業是待轉、斜槓拖吊」。

雲林斗六待轉格常被誤會成停車格。圖／台視新聞、翻攝自FB@高明輝

其實從四年前的街景圖來看，原本格子內有寫上待轉區三個字，斗六市公所工務課長林芳慶進一步解釋，最近因為管線單位施工有重新刨鋪，他們沒有把待轉區寫回去，才讓民眾誤會。只是因為太多駕駛誤把待轉區當成停車格，平均每個月有一到兩台車被開罰，公所緊急派人補上「待轉區」提醒，避免駕駛荷包大失血！

雲林／蔡佩旻 責任編輯／張碧珊

