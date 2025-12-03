停車蟑螂滾！好市多新莊店將實施停車收費 業者證實全台門市逐步導入

新莊好市多停車場施工中，現場已設置告示提醒消費者注意。（圖／報系資料照）

好市多（Costco）新莊店自2017年開幕至今已邁入第8年，長期提供免費停車服務，但因停車空間頻遭周邊住戶與上班族長時間佔用，導致實際購物的會員難以尋得車位。近日有網友發現，新莊店戶外停車場入口已悄悄增設柵欄、感應器與繳費機，現場亦掛上「收費柵欄建置中，請減速慢行」的告示，引發大量討論。

相關畫面由民眾在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」曝光，貼文中可見施工人員正在停車場入口忙碌安裝設備，同時架設停車繳費機台，顯示新莊店即將導入收費制度。貼文引來眾多會員留言，支持聲浪明顯，有人表示「早就該收費了，內部空間常被佔滿」、「希望其他門市也能跟進」、「看看中和店，自從收費後好停多了」。

不少會員也點出過往亂象，如「營業結束還一堆車不開走」、「明明只來買個東西，卻要從頂樓繞到四樓才有位子」、「收費可以讓真正來消費的人停得到車」。也有網友點名其他門市如台南店、南屯店，希望能盡速導入。

對此，《三立新聞網》向好市多查證，業者證實新莊店確實已完成收費設施安裝，目前正待正式啟用。並指出，為提升整體會員消費體驗，全台門市將陸續導入停車收費系統，且會員消費可折抵停車費用。不過目前尚無公布確切的啟用時程。

據了解，目前仍未啟用停車收費系統的門市，包括台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁與嘉義等五家分店。未來各地分店將視現場條件與進度逐步完成系統建置與啟用，讓停車空間能更有效分配給實際使用者。

好市多新莊店停車場入口近期增設柵欄與繳費設備，預計將實施停車收費制度。（圖／翻攝自臉書社團COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

