停車讓路慘被狠刺一刀！37歲騎士倒血泊 大票網友心碎

妨害兵役通緝犯張文昨（19）日在北捷台北車站及中山商圈持長刀隨機攻擊路人，一名機車騎士在停等紅燈時，遭其刺傷喉嚨，被救護人員緊急送往醫院仍不治。有網友看到感到悲痛，表示他生前還下意識給嫌犯讓路，不料接下來馬上倒在血泊中。對此，其他人紛紛留言表示，「好傷心」、「他真的只是路過！看了真的很生氣也很難過」。

原PO在Threads上發文表示，大家看到的都是57歲英勇伯伯跟嫌犯死亡，但自己看到的是一位機車騎士在生前還讓嫌犯路，原本以為那位騎士沒事，因為還有往前騎，殊不知越看越不對，白色衣服被染成了紅色，然後倒在血泊中的應該就是這位機車騎士。

對此，網友紛紛留言表示，「好難過，到底為什麼，所有的被害人明明都跟他無怨無仇」、「真的，他還很有禮貌的讓路，結果就被砍了，好難過」、「這一幕好可怕，原本白上衣，瞬間變紅色」、「我有看到這個好難過，整個晚上一直在想他有沒有怎樣，內心一直幫他祈禱」、「他只是路過」、「看了真的很生氣也很難過，到底為什麼會有這些事」、「莫名其妙的走了，他自己都不知道發生了什麼事。他的家人等不到他回家，想到就好難過」。

針對此次的隨機傷人事件，由於對社會影響太大，衛福部表示，將擴大心理健康支持方案，提供因為此事件而出現陰影、情緒恐慌不安的民眾，每人可以3次心理諮商服務，不限年齡、從寬認定適用。

