停車費才繳完出閘門又補繳？ 車主直呼：詐財陷阱

台北市 / 綜合報導

有民眾把車停到台北市北投區一處停車場，一個半小時130元，但繳完費離場時，卻被告知還有未繳。原來他多待了8分鐘，超過停車場緩衝的5分鐘，因此又被重新計算，其他民眾直呼5分鐘未免也太短！對此停管處表示，民營停車場並無針對緩衝時間的規範，但這間停車無照營業，去年11月已被開罰。

開車族要找到位置好，收費又合理的停車場，不只靠手氣也得靠運氣，有民眾停到台北市石牌，這個停車場，繳完費準備離場時，閘門口的電子告示牌，就像這樣子寫著請先繳費，疑不是剛剛才繳過嗎，有民眾PO文，這個停車場標示半小時40，第一個半小時50，他從11：48停到13：17，近一個半小時應該是130元，但離開時卻又顯示未繳50元，所以總共被收了180直呼太黑心。

其他民駕駛說：「我要出去它那個不會顯現，我講第二次，還多繳第二次錢，(很生氣)當然非常生氣想把它砸了，講真的很生氣，對啊，(5分鐘真的太短了)，太短了。」

多了的50元哪來，對比民眾兩張的繳費時間，中間隔了8分鐘，原來超過停車場規定的5分鐘緩衝，因此被重新計算，其他民駕駛說：「因為有時候你上車不一定馬上走啊，對不對，可能十分鐘比較剛好吧，(你會不會覺得它標示不清)，怕等一下多收我們的錢，趕快走。」

台北市停管處營運科長李杰儒說：「這停車場是無證營業的違規停車場，並於去年11月開始稽查處罰中，後續停管處將持續稽查。」雖然民營停車場，緩衝時間多長，需不需要標示告知並無規定，但民眾錢都繳了又被收一筆，心裡當然不好受。

