停車費省起來！男星實測「都市傳說」密技：150元全免

黃宏軒以《飛魚高校生》走紅。(圖／孫伊萱攝)

現代人開車出門，除了要擔心找不到停車場之外，就是停車費用過於昂貴，等同是一筆額外的開銷，以《飛魚高校生》走紅的男星黃宏軒，就在社群公開分享如何省下停車費的撇步，實測「都市傳說」成功，不只點出許多車主隱藏的「小小善行」，同時也掀起網友熱議。

黃宏軒在臉書上發文：「原來停車費可以這樣省，私藏很久的停車場隱藏技能，去試試看」，接著附上實際測試的影片，他表示在各大百貨公司或商場都適用，首先輸入自己的車號，接著把其他車主丟置在旁邊的折扣券，一張張拿去掃描條碼，沒想到才試到第二張，就讓今天150元的停車費全免，可以說是相當幸運，讓他自豪對著鏡頭表示：「學起來，停車費全部省下來」。

影片曝光後，引起一票網友認證：「如果有多的，我也會留給需要的人」、「台灣人真的會擺在那邊」、「這是真的，我曾經折抵過，有多的也會夾在上面」、「有多的，我會留在現場給需要的人使用」、「無私提供這個秘訣給大家，必須給你記兩支大功」、「我都是直接問繳費的人需不需要」、「台灣人的默契」，也有人特別叮嚀：「用過不要放回去，要丟掉呀」。

黃宏軒出道闖蕩演藝圈後，演出偶像劇《飛魚高校生》打開知名度，近年參加實境節目《全明星運動會》，亮眼表現讓人氣直線攀升，不僅深受粉絲喜愛，未來星途也備受看好。

