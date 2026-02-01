停車費省錢秘招曝！男星實測「150直接變0元」 網讚：台灣人友善默契
娛樂中心／蔡佩伶報導
男星黃宏軒踏入演藝圈後，憑藉演出《飛魚高校生》打開知名度，近幾年又參加實境節目《全明星運動會》、戲劇《關於未知的我們》表現亮眼，深受粉絲喜愛。近日，黃宏軒在社群中分享省停車費的「秘密招數」，讓一票網友看了直呼：「很讚ㄟ」。
黃宏軒先是站在繳費機台前準備繳納停車費用，只見他車號輸入完畢後，指著機台旁邊表示「這裡會有很多人不用的券」，隨後黃宏軒一張一張拿起來試，順利成功把150元的繳費金額歸零，他表示學起來，「停車費全都省下來」，直言這招在大賣場或是百貨公司都受用。
影片曝光後，掀起不少網友的關注，紛紛留言表示「沒錯沒錯，我用不到也會放在那裡大家一起共用」、「謝謝善良的好心人」、「台灣人的友善默契」。
