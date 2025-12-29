停車費100變0元！她靠「這招」全免 萬人狂讚：台灣人特有的溫暖

停車費100變0元！她靠「這招」直接免費，萬人狂讚：台灣人特有的溫暖。示意圖／取自photoAC

台灣停車一位難求，停車費也常讓人心疼，近日卻有暖心小故事流傳。一名女網友分享，媽媽在停車場繳費時意外發現凹槽裡有折抵單，順利抵掉剩餘25元，讓整筆停車費直接變免費，當下媽媽更隔空喊話「謝謝」。對此，不少人大讚「這是台灣人的溫柔」，原PO也不禁直呼「台灣人真的很溫暖！」

一名女網友在Threads分享，媽媽在停車場繳費時，原本100元的費用已折抵75元，正準備付款時，卻發現機台凹槽裡放著許多折抵小白單。媽媽抱著試試看的心態拿起一張，沒想到真的順利再折抵25元，整筆停車費因此完全免費，這讓她相當感動，忍不住直呼「台灣人真的很溫暖！」

原PO也提到，這個小舉動其實是有人告訴她的，大家會將用不到的停車折抵單放回繳費機上，留給有需要的人使用。她剛好當下有停車繳費需求，試了之後竟然真的有效，讓她不禁直說「大家都超善良，真的很感謝施惠的人，因為有這麼多好心人，世界才會這麼美好。」

此文一出，立刻引發熱烈迴響，上萬名網友紛紛留言「我也會留著，因為我也曾經撿過別人留的，善的循環」、「我平常用不到也會這樣留欸！結果昨天用了兩張別人留的，真是感謝啊」、「我今天在新店家樂福也遇到一模一樣的事，被感動到了，台灣人好善良」、「大家怎麼這麼好啊！以前完全沒注意過，以後要留意一下，謝謝溫暖的台灣人！」、「這真的是台灣人特有的溫暖」、「一定要放啊！好東西大家一起分享」、「互惠互利，社會需要這種小善舉，願你我都能如此善良」、「當下真是很溫馨感受到，我們台灣人民的『真』」。

而除了繳費折抵單外，還有網友分享自己親身經歷的善舉，「之前在郵局排號等待，有人要提前先離開就把他的號碼給我，讓我不用等那麼久，真的有夠貼心」、「上個月去光南買耳機，好像當時有活動，滿多少送多少折價券之類，結果前面結帳的客人結完後，給我一張30元抵用券，我直接現買現折，超甘心，台灣最美風景果然還是人」。

一名女網友分享台灣人的暖心善舉，引發熱烈迴響。圖／翻攝自threads



