停車起爭執！ 女控遭保全打斷肋骨 雙方互告傷害

台北市大安區日前發生一起嚴重暴力事件，一名女子在飯店停車時，跟停車場保全起爭執，沒想到竟慘遭對方壓在地上毆打，導致肋骨斷了3根，雙方互告傷害。保全辯稱，是因為女子講話刺激到自己，才會失控攻擊，不過女子身心嚴重受創，指控事發之後半年多，從來沒有聽到對方道歉，至於保全公司只低調回應，一切交給司法。

女子在停車場講電話，不時繞圈走動，一旁的保全，突然情緒失控伸手推她，女子失去重心差點摔倒，起身回頭想要理論，沒想到保全更生氣，先把她先推到牆上再往地上摔，女子奮力掙扎卻無力反擊。

當事人朱小姐說：「他本來打完了，轉回來又開始狂踢狂打，導致我到最後就是沒辦法動，因為我的肋骨那時候就斷掉了。」女子已經倒地不起，保全還拿旁邊的雨傘繼續打，飯店人員見狀連忙上前勸阻。

事發就在台北市大安區，一處飯店停車場，朱小姐去年6月承租車位，7月29日來停車，建議羅姓保全指揮方式，雙方因此起爭執，她打電話給客服控訴後遭保全毆打，肋骨斷了三根雙方互告傷害，羅姓保全說：「她講話刺激我啊然後我才會攻擊她，我就叫她離開啊然後她又不聽我的，然後我就一直勸導她離開，然後就有點失控了。」

當事人朱小姐說：「我從來沒有拿到一聲對不起，我看到他其實是心情會非常恐懼，所以他媽媽的態度是，就是他們家裡沒有錢，那我說這個是他自己要去跟公司講，不是來求我。」

朱小姐肩膀腹部大片瘀青，不只渾身是傷心靈也嚴重受創，現在都會隨身攜帶辣椒水，保全公司只低調回應一切交給司法，但在大台北地區停個車，莫名其妙被打成這樣，實在讓人提心吊膽。

