停車車輪壓格線收罰單 車主嘆：不知壓線就算違規

台北市路邊停車格常常一格難求，只要停到都是小確幸，不過有車主卻因為車輪壓線被開罰，當時他就把車停在信義區的巷弄裡，輪胎壓到停車格線，結果吃了一張罰單，車主PO上網要其他駕駛注意，不少網友表示，根本是車格太小；對此北市停管處表示，車格雖然合規，但未來會研議加大車格，避免類似情況再發生。

記者吳任瑜說：「在台北市找到停車位，是不少車主的小確幸，但卻有駕駛，沒有像我一樣，把車子停在車格裡，而是壓在線上，讓他收到罰單，直呼真的太扯了。」

當時車主就把車停在台北市信義區，忠孝東路五段372巷附近，但車子輪胎壓在車格線上，還超出一點點因此挨罰，當事車主饒先生說：「怕刮到輪框啦，然後再來就是，我沒有注意，就是太注意，可能我自己也沒有注意到說，有沒有壓到線或怎樣的，因為停車就是，想說輪胎沒有露出去，就好了這樣子。」

我們實際回到開罰地點，有不少車輛輪胎，也是壓在線上，甚至超出車格，但其實有不少駕駛，不清楚相關規定，停車民眾說：「像我我一定停得很好，不想說這樣子。」附近居民說：「這應該算是惡意檢舉吧，違停的才比較容易被開單，這種的第一次遇到。」附近居民也說，這種情況不常發生。

車主把自身經歷PO上網，引發討論，不少網友留言說：「太離譜了，建議去申訴。」還有人說停車格有夠小。對此相關單位表示，未來會改進，當事車主饒先生說：「我希望重新可以規劃一下啦，就是稍微，停管處那邊，可以稍微再看一下，再規劃一下，因為有些車甚至比我們再寬一點，那可能他們會更困擾。」

北市停管處企劃科科長梁力元說：「後續為了避免類似的情況發生，我們會派員現場勘查，再不影響總可停車數的情況下，調整車格位的長度。」故本處在法規允許範圍內，以長5公尺寬度2公尺，進行停車格位設計，為避免類似情況發生，本處後續會派員現場勘查，以不影響總可停車位數情況下，調整過車格位長度。

根據法規規定，車格大小有限制，寬2到2.5公尺，長5到6公尺，而被開罰的車位，寬2公尺長5公尺，是屬於比較小的車位，有員警私下透露，只要車子沒有完全停在車格內，值勤員警都是可以開罰，未來要怎麼避免類似情況發生，相關單位還得再研議。

