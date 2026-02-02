停車遭狠踩！陌生男爬上車頂 車主看電眼氣炸

車主發現居然有陌生人爬上他的車頂，還用力踩了好幾下。（圖／東森新聞）





台北信義區有民眾把車停在地下停車場，來牽車時卻覺得不對勁，車頂上出現許多痕跡，調了監視器來看，發現居然有陌生人爬上他的車頂，還用力踩了好幾下，他氣得報案。

轎車停在地下停車場，卻有一名黑衣男子直接從後車廂爬上車，爬了之後，還蹲在車頂，疑似用力往下踩了好幾下，就這樣在車上爬上爬下，左看看右看看，大約待了2分鐘才下來，大搖大擺離開。

事發在16日，當時車主把車停在台北信義廣場的地下停車場，事後來牽車察覺不對勁，調了監視器來看，超級傻眼，怎麼會有個人跑到我的車頂上，他氣得報警處理。

因為他根本不認識對方，無冤無仇卻感覺莫名被尋仇，警方在獲報之後，目前已積極調閱監視器，將鎖定犯嫌身分通知到案，要釐清整起案情。

