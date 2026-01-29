停車驚魂！岡山警「舉洗手台之勞」助脫困

【記者 宋祥霖／高雄 報導】自家車庫停車竟陷進退兩難！一名民眾欲將車輛駛入車庫時，因角度拿捏不慎，導致右側車身與洗手台死角「緊密貼合」，完全動彈不得。本月 23 日 14 時許，民眾擔心強行移動將造成車門受損，正無計可施時，發現岡山分局前峰派出所就在正對面，便趕緊過馬路進入派出所諮詢協助；員警獲報後也立即前往現場給予協助。

員警獲報趕抵現場，經仔細檢視車況與障礙物位置，發現車身右側雖已因擦撞產生刮痕，但若強行移車，勢必造成板金更嚴重的損害。正當眾人苦惱之際，民眾提議合力將卡住的洗手台抬起，以騰出脫困空間；員警見狀立即響應，秉持服務精神徒手將沈重的洗手台抬起。在警民展現絕佳默契下，終成功讓車輛順利駛出，有效避免愛車遭受「二次傷害」。民眾見危機解除，對警方「視民如親」、不辭辛勞維護民眾財產的服務精神感動不已，頻頻致謝並大讚警察是真正的「人民保母」。

岡山分局藉此呼籲，駕駛人進出車庫時，應確認周遭淨空與視線死角；警方除致力維護治安交通外，亦將持續秉持服務熱忱，做民眾最堅實的後盾。（圖：記者宋祥霖翻攝）