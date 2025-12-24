「停車一時忘、暖警一路陪」 警耐心協助尋回愛車畫下暖心句點

【警政時報 江雁武／台中報導】一場看似平凡的尋車過程，卻在警方細心陪伴下，為市民留下溫暖記憶。臺中市政府警察局第一分局西區派出所於114年12月8日11時許，接獲報案指稱，一名張姓婦人（40年次）至西區民權路上的臺中醫院看診後，離院時竟一時想不起機車停放位置，在周邊苦尋近一小時仍未果，心急如焚之下只好向警方求助。

停車一時忘卻，中市警一分局暖心陪尋助婦人找回愛車。（圖／記者澄石翻攝）

值班人員獲報後，立即派遣巡邏警員洪健雄、王偉丞趕赴現場協助。張婦向警方表示，自己退休前曾於臺中醫院一帶工作，對周邊環境並不陌生，當天沿民權路直行時見有機車格便隨即停放，未料看診結束後卻怎麼也想不起來愛車確切位置，只依稀記得應該停在柳川附近。

洪員先行協助調閱周邊路口監視器畫面，確認張婦最後騎乘機車的動線無誤，王員則沿著柳川一帶徒步搜尋，惟仍未發現機車蹤影。為加速尋車進度，警方貼心請張婦搭乘巡邏車，沿民權路實際回憶當時行經路線。當巡邏車行經臺中醫院門口時，洪員眼尖發現，張婦的機車原來就停放在醫院正對面的機車格內。

警方隨即折返現場供張婦指認，成功協助尋回愛車。張婦對於自己一時疏忽勞煩警方奔波協助感到相當不好意思，頻頻向員警致歉；警方則溫言安撫，並貼心提醒民眾日後停車可利用手機拍下停車位置、門牌或周邊明顯建築物作為記憶輔助，避免類似情況再度發生。張婦也對警方耐心、專業且不厭其煩的協助表達由衷感謝。

中市警一分局提醒，民眾在就醫、購物或參加活動時，常因匆忙而忘記停車地點，善用手機紀錄可有效縮短尋車時間；若確認車輛或物品遺失，亦可即刻撥打110請求警方協助。另因12月12日至明（115）年1月1日適逢臺中耶誕嘉年華活動期間，火車站前廣場、綠川及柳川周邊人潮眾多，警方已設立機動派出所強化服務，確保活動秩序與民眾安全，讓市民在歡度佳節之際，也能感受到警方就在身邊的安心守護。

