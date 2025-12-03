停車10多年 近日頻遭開單 住戶立牌詛咒檢舉人

台南永康一面看板上面寫著檢舉的人全家生病死光光，還貼上了二張符咒。（圖／東森新聞）





這到底有多恨檢舉人，台南永康最近高掛了一面看板，上面寫著檢舉的人全家生病死光光，還貼上了二張符咒，讓人看了毛毛的，而立看板的屋主不在，鄰居則說這邊十幾年來大家都是把車停在自家門口沒問題。九月開始一直被檢舉才會立看板出氣，而警方則說，這一帶剛好是路口，違停造成危險才會加強取締。

台南永康路邊高掛的看板，讓路過的人看了好詫異，因為上面寫著檢舉的人全家生病死光光，還註記不是口德不好，是忍無可忍，還貼上二張符咒，立看板的屋主不在，鄰居則大吐苦水指九月以來，一直有人檢舉這一帶居民違規停車，他就收了一堆罰單，而他停車的方式是把車直接插進住邊家的空隙，留個車頭在外面。

遭開罰單鄰居：「4張啊這是檢舉的，我停這樣說我違停，他是講我沒有順向，停車順向停車我會停更出來，是不是用路更不方便，當然心情會不舒服，我來這裡10幾年，只有今年才有。」

而另一個隔壁鄰居更生氣，老婆把車停家門外就被開單。另一遭開罰單鄰居：「我老婆的車停在那裡，就停不到1小時，警察就來給你開單子有意思嗎。」

但是以當地情況來看，藍車車主因為未順向停車，多次遭開單，而隔壁的鄰居卻是剛好在路口，他將車停門口變成了路口十公尺內停車，多次遭開單，所以氣得立這詛咒的看板。

台南永康警分局副分局長楊富仁：「於交叉路口10公尺內臨時停車，處新台幣300元以上，600元以下罰鍰。」

警方表示今年光是在這個路口，就已經取締了64件違停案件，雖然是停車是家門口，但是因為剛好是路口，如果因為停車影響到交通安全，恐怕要負上連帶的肇責，真的要小心。

