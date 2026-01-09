停辦多年「國共論壇」大復活？傳1月底舉行 為鄭習會試水溫？

政治中心／林靜 胡景順 董子誠 台北報導

傳出停辦多年的「國共論壇」，可望在農曆過年前、1月底舉行，國民黨將由副主席蕭旭岑率團前往北京，也被外界視為是鄭麗文訪中的「鄭習會」試水溫，民進黨立委吳思瑤痛批，藍營擋國防預算、連卡六次總預算不審，就是先交作業、來換取舉辦國共論壇嗎？

國民黨主席鄭麗文vs.記者：「鄭習會是不是也已經有了，可不可以幫我們講一下，因為今天消息傳出來大家都很關心，明天明天明天我會公開受訪。」聽到國共論壇，國民黨主席鄭麗文只丟下一句明天說，但傳出農曆年前1/27至1/29，睽違九年的國共論壇即將復辦，國民黨由副主席蕭旭岑，率團赴北京。

前立法院長王金平：「我沒有參與黨務，雖然是最高顧問，但是他們需要我的時候，我才顧的時候才顧，問的時候我才問，所以我不知道他們怎麼安排。」國共論壇，連黨的最高顧問都沒接到消息，倒是傳出要率團的蕭旭岑回應，鄭主席上任後致力恢復兩黨互信溝通平台、相當有成效，待具體進展確認後，會再向外界說明。若重啟國共論壇，被外界認為除了重啟兩黨對話管道，也為三月可能舉行的"鄭習會"先鋪陳、試水溫，但先前才傳出鄭習會三張門票說，綠營質疑，國民黨是不是用擋總預算和國防特別預算，當交換？

國民黨發言人牛煦庭：「如果真的有國共論壇的話，我覺得應該要，大家應該要予以祝福，大家在這過程之中，當然我們會守好我們的立場，但是重點是，對話可以降低衝突的風險，我想這是有必要有幫助的。」立委（民）林俊憲：「可以啊，國民黨要得到國人的祝褔，那請把中國對台灣的武力威脅，應該要納入議程。」





立委（民）吳思瑤：「原來國民黨忙的都是在跟，中國共產黨對話，那就證實了三張門票，是不是湊齊了呢，軍購預算連續擋了六次，是不是已經獲得中共的，一些基本肯定，作業已經交了，頭期款也已經籌好了，後續要進行更大筆的賣台交易嗎。」綠營砲轟國民黨無心審預算、原來一切都是為"鄭習會"做準備。

