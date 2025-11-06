停辦新北耶誕城？ 侯友宜：成為國際品牌不容易

關於新北歡樂耶誕城，侯友宜表示，這幾年市府對整個交通情況都有掌握，交通都非常順暢。（圖／報系資料庫）

民進黨選對會通過決議，將建請中執會提名立委蘇巧慧為新北市長候選人。對於停辦「新北歡樂耶誕城」，蘇表示，未來將以「更新、更有活力」的方式重新思考活動。新北市長侯友宜今（6）日受訪表示，這幾年市府對整個交通情況都有掌握，不管是分流的規畫及交通號誌的管控，「交通都非常順暢」，侯也說，耶誕城成為城市品牌相當不容易，今年即將開幕，歡迎大家來。

侯友宜說，這幾年市府對整個交通情況都有掌握，不管是分流的規畫及交通號誌的管控，民眾都願意配合搭乘大眾捷運跟公車來到新北歡樂耶誕城，交通都非常順暢。

侯友宜也表示，有機會還是能到新北歡樂耶誕城來，因為耶誕城是新北的國際品牌，能打造出一個品牌相當不易，「今年耶誕城即將開幕，歡迎大家來」。

