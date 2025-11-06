停辦新北耶誕城？蘇巧慧喊「重新思考」 侯友宜稱：交通順暢、歡迎大家來參加

即時中心／温芸萱報導

2026地方大選將至，民進黨2026選舉對策委員會昨（5）日確定徵召立委蘇巧慧參選新北市長。對於「停辦新北耶誕城」，她今（6）日受訪表示，未來將以「更新、更有活力」的方式重新思考活動。對此，市長侯友宜則回應，市府多年來已強化分流與管控，強調「交通順暢」，並說耶誕城是新北國際品牌，歡迎大家來參加。

2026地方大選戰鼓響，各政黨積極布局縣市長提名。民進黨選對會昨（5）開會，決議正式徵召立委蘇巧慧參選新北市長，掀起綠營氣勢。蘇巧慧一出線，立即引發網友熱議，有網友建議她只要打出「停辦新北耶誕城」政見，笑稱光這一招在板橋就能拿下超過六成選票。

快新聞／停辦新北耶誕城？蘇巧慧喊「重新思考」 侯友宜稱：交通順暢、歡迎大家來

蘇巧慧強調，未來會用更新、更有活力的思維，重新思考整體活動設計。（圖／民視新聞）





對此，蘇巧慧今（6）日回應，新北耶誕城舉辦14年來，交通壅塞大打結，「如果舉辦期間越長，市民的反應也會越大。」她強調，未來會用更新、更有活力的思維，重新思考整體活動設計，打造一個讓新北人認同，也讓外地人喜愛的活動。

新北耶誕城自2011年由時任市長朱立倫創辦以來，已成為冬季觀光盛事，但每年都伴隨人潮爆滿、UBike停用、交通打結等民怨。對於是否應該廢除，新北市長侯友宜則表示，市府多年來已針對交通進行完善規劃，包括人流分流與號誌管制，「交通目前都非常的順暢」。他強調，耶誕城是新北的國際品牌，能打造出如此知名度相當不易，並說「今年耶誕城即將開幕，歡迎大家來」。

