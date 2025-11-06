停辦耶誕城可拿板橋6成票？侯友宜：成為國際品牌不容易

新北市長侯友宜表示，歡迎大家今年到新北歡樂耶誕城。記者葉德正／攝影

民進黨的選對會拍板將建議立委蘇巧慧參選新北市長，有網友認為蘇若停辦新北歡樂耶誕城，可在板橋拿到6成選票。新北市長侯友宜今天受訪表示，每個人想為新北、能為新北做事他都歡迎也祝福，新北歡樂耶誕城在市府規畫與掌控，交通都非常順暢，成為國際知名品牌相當不容易，今年即將開幕，歡迎大家一起來。

侯友宜說，這幾年市府對整個交通情況都有掌握，不管是分流的規畫及交通號誌的管控，民眾都願意配合搭乘大眾捷運跟公車來到新北歡樂耶誕城，交通都非常順暢，也邀請所有人，有機會還能到新北歡樂耶誕城來。

