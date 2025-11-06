停辦耶誕城？塞車成板橋人惡夢 侯友宜：交通都有掌握

新北市長侯友宜（中）針對民進黨選對會建議徵召立委蘇巧慧參選市長一事表示，歡迎每一個想為新北、能為新北做事的人，他都給予祝福、加油。（圖／中央社提供）





一年一度的新北歡樂耶誕城即將登場，活動自2011年由時任市長朱立倫創辦以來，已邁入第14屆。然而，活動期間人潮擁擠、交通壅塞等問題年年引發市民抱怨，成為地方選舉的熱門議題。對於是否應調整或停辦，意外成為選戰前哨焦點，民進黨立委蘇巧慧表示，將會重新思考未來是否繼續舉辦，而新北市長侯友宜則說，交通目前都非常順暢，歡迎大家來新北歡樂耶誕城。

獲民進黨選對會徵召參選新北市長的蘇巧慧直言，耶誕城活動雖為新北重要品牌，但隨著舉辦時間拉長、規模擴大，板橋居民對交通壅塞的不滿也日益增加。她指出，未來若有機會擔任市長，將重新思考活動形式，從在地經濟、交通運輸及活動意涵等面向檢討，期望打造出「讓新北人認同、外地人喜愛」的新型態活動，而非一味延續現有做法。她強調，舉辦大型活動應兼顧城市形象與居民生活品質，「越長的活動期間，市民的感受就越明顯，這值得市府用心重新思考。」

針對外界討論「停辦耶誕城」的聲浪，侯友宜下午出席市議會總質詢前回應，強調市府對交通狀況「都有掌握」。他表示，近年活動期間已透過交通分流、號誌管控及加強大眾運輸引導，使交通「目前都非常順暢」，而耶誕城不僅是新北的重要觀光活動，更是「城市品牌」，能建立國際知名度相當不易，歡迎民眾屆時踴躍前來共襄盛舉。

至於蘇巧慧獲民進黨徵召參選，侯友宜也回應「歡迎」並表示，「只要想為新北做事的人，我都祝福、加油。」至於副市長劉和然日前推出最新形象影片，並笑稱自己「走的是許光漢風格」，侯友宜回應表示，每個人都有自己的特質，「做自己最好」，只要持續為市民努力、展現理念，讓大家看見真誠的付出，就是最重要的事。

新北歡樂耶誕城每年吸引大量遊客造訪，為地方商圈帶來商機，但也造成板橋車流壅塞、UBike站點停用及噪音等民怨，今年預定於11月14日點燈開幕。不過，近年網路上屢有板橋居民以「噩夢」形容活動期間的生活不便，如今再度被提出已成新北市長選舉的「必考題」。

