停辦17年公地放領重啟 估釋出2千公頃國有地、4千農民受惠

內政部近日宣布，將正式重新啟動已停辦17年的公地放領政策，盼能讓土地回到真正耕作的人手上。該政策過去在經歷921地震與多次風災後，2008年基於國土安全考量下全面暫停放領。

內政部指出，已經成立「公地放領審議會」，也會請各縣市政府在年底前成立「公地放領工作小組」，後續將配合財政部清查土地租約作業，推動放領工作。

公地放領的土地有哪些？

根據內政部規劃，本次預計納入放領的土地包含「國有平地耕地」及「國有養殖用地」2類，總計近2000公頃。

公地放領地圖（圖／內政部提供）

哪些人可以申請公地放領？

此次欲申請放領土地的農民，必須符合兩項條件，包含須在1976年以前，就已與政府訂約承租土地至今，且符合《國有耕地放領實施辦法》、《國有邊際養殖用地放領實施辦法》相關規定，即目前仍維持農地農用、承租者需為自耕農、不可有轉租的情形等。根據內政部初步盤點，全台共有4445位農民符合申請條件。

為什麼會有公地放領政策？

公地放領是我國為實現《憲法》第143條，「國家對於土地之分配與整理，應以扶植自耕農及自行使用土地人為原則」，而制定的土地政策，准許承租國有地的農民，可在符合條件後依規定申請，並在繳清放領地價後取得土地所有權。

根據國家發展委員會檔案管理局資訊，公地放領是我國於1949年起實施的三大農地改革政策之一。

當時由於農村土地集中在少數地主手中，政府為解決地權分配不平均的問題，因此先推動「三七五減租」，逐步降低地主出租土地收益與投資買地意願，奠定其後「耕者有其田」政策基礎；此後實施的「公地放領」，則終止政府與承租農民的租佃關係，將土地所有權轉移至農民手中。

而在2008年停辦以前的公地放領政策，大致上可分為1976年前辦理的早期放領、1989年辦理的專案放領，以及1994年以後辦理之續辦放領等三個不同階段。