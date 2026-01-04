停進車格也被開單！「壓到停車格線」也是違停 網驚呼：第一次聽說

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

不少駕駛自認停進停車格就萬無一失，卻忽略細節反而吃上罰單。近日一名網友在 Threads 發文分享，自己第一次將車停在停車格內仍被開單，事後才發現原來車輪或車身只要「壓到停車格線」，就可能被認定為違規停車，讓他錯愕直言「我居然都不知道」。

不少駕駛自認停進停車格就萬無一失，卻忽略細節反而吃上罰單。（示意圖／Unsplash）

原PO發文自嘲，是詢問ChatGPT後才搞懂相關規定，坦言「以前真的不知道壓線也算違停」，甚至笑說自己的駕照「應該是用雞腿換的」。他也在留言區補充：「被開肯定是違規在先了，沒什麼好抱怨的」，原PO更提醒：「大家停車要多多注意喔～ 不要跟我一樣搞笑了」。

貼文曝光後，不少網友也紛紛在留言區驚訝表示自己也是第一次知道，也有人批：「現在停車格有夠小，後面還有變電箱，不然旁邊就是被機車停在水溝蓋上壓縮車格的空間」、「台北市的停車格真的很小」、「現在一堆大車停不下」、「現在格子越畫越小，大車不要停路邊啦」。

不過也有熟悉法規的網友補充指出，「若確定自己壓線不嚴重且不影響通行，可以申訴，但成功與否不一定」、「停車格有所謂的畫設規範，畫設不當時（車格不夠大沒照標準尺寸），那這罰單是不能開罰的！」

依據《道路交通管理處罰條例》第56條規定，汽車駕駛人停車時，停車時間、位置、方式、車種不依規定，處600百元以上、1200元以下罰鍰。

