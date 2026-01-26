停電事故13年大減7成！台電饋線完成自動化建置 復電更快
台電今(26)日於經濟部召開「配電系統供電穩定強化作為」記者會，說明配電系統改善成果。近年透過加速汰換老舊設備、導入智慧科技巡檢、並落實防範鳥獸碰觸，以「事前預防」取代「事發搶修」，配電事故從2012年的高峰21019件，至去(2025)年已下降至6191件，減少7成。
此外，全國饋線去年完成自動化建置，系統可主動偵測並隔離故障區間，大幅提升整體復電效率。
台電強調，持續投入電力系統強化，打造更強韌、智慧且友善的電力網路，提升國人用電品質。
台電說明，配電網路結構複雜，全台有超過1萬條饋線，總長度約44萬公里，足以繞行地球10圈，線路共裝設157萬具開關及158萬具變壓器，而電桿更有約326萬根。當某一處設備遭遇天災、外力或設備本身故障，就可能引起饋線跳脫，造成小範圍的區域停電。
為減少停電事故，台電2023年啟動「配電系統五年升級計畫」，投入334億元加速汰換全國老舊變壓器、線路與開關等設備，隨著計畫持續推進，可進一步消弭停電事故發生。
台電進一步說明，因應去年丹娜絲颱風侵襲，台電另成立專案打造抗災電網，針對台17、台19、台9及台11線等易受風災影響且不易淹水之關鍵路段，優先推動電桿地下化；地層下陷、易淹水區域也「因地制宜」，透過併桿加固、桿間穿插能抵抗17級強風的「E級電桿」，防止電桿倒塌的骨牌效應，大幅提高設備防災韌性。
此外，台電近年持續推動「智慧巡檢」，採用紅外線熱影像及極低頻電纜檢測(如下圖，台電提供)，初估去年共為63.6萬處變電箱及410萬公尺電纜進行健檢，找出並提前汰換具潛在故障風險設備。
同時台電饋線已於去年完成自動化建置，透過線路智慧升級，事故發生時可主動偵測並隔離故障點，5分鐘內恢復非故障區間用戶電力，相較過往傳統搶修快上十倍，有效提升復電效率。
台電統計，近5成配電事故因外力引起，當中，鳥獸碰觸更占約4成。為兼顧穩定供電與環境友善，台電除持續加強樹木修剪，至今已完成全台約100萬根電桿被覆化工作，也透過移植桿上鳥巢、架設友善鳥巢籃，引導鳥類避開危險，並加裝驅鳥器、防鼠及防蛇網、封堵管線縫隙等隔絕鳥獸碰觸電力設備。
經台電人的持續努力，鳥獸及樹木碰觸造成的停電事故已從2012年的4073件，下降至去年1772件，整體降幅超過5成，成果顯著。
台電強調，穩定供電是台電人的使命與責任，無論平時的巡修維護，或是颱風期間不分日夜的搶修，台電同仁始終在第一線為民來電，守護台灣每一寸土地的光明。台電將持續強化電力系統，減少停電事故，確保國人用電權益。
