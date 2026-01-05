停電讓冬天更難熬！俄軍空襲重創電網 基輔人民的任務是「活過冬天」

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

《經濟學人》（The Economist）報導，在俄羅斯無人機和導彈大規模攻擊後，基輔大部分地區正面臨停電問題。俄羅斯在去年12月26日和27日以100架無人機和到導彈攻擊基輔北方小鎮維什霍羅德（Vyshhorod），除了防禦嚴謹的發電廠，俄羅斯也瞄準變電站。

由於緊急供電設備輸往公共建設，維持重要基礎設備運作，因此居民待在市政廳接待處，為自己的電子設備充電。戰爭準備滿4年，居民們也準備家用電池，讓家電在停電的狀態下可以運作，但居民仍僅能在市政府為電池充電。

美國總統川普（Donald Trump）在去年12月28日在佛羅里達與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面前，先與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話，表示俄羅斯總統對烏克蘭相當寬容，願意提供相當低廉的能源、電力和其他物資。不過《經濟學人》認為，這對於在冬天遇上供電中斷的烏克蘭人來說相當荒謬。

「俄羅斯對我們的打擊比全面入侵以來任何時候都更猛烈，」烏克蘭最大私人電力供應商DTEK負責人季姆琴科（Maxim Timchenko）說，即使有數千名修復隊全力以赴，「破壞程度太大，無法全部復原。我們的任務是活過這個冬天。」

能源顧問哈爾琴科（Oleksandr Kharchenko）表示，2022年2月入侵開始時，烏克蘭擁有33.7吉瓦的發電容量。現在降到大約14吉瓦。札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠現由俄羅斯佔領且不再供電，過去曾提供6吉瓦。哈爾琴科說，如果接下來2個月非常寒冷，國家將需要17吉瓦，比實際發電量多出3吉瓦。

