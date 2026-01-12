停飛F-16戰機檢整完畢 空軍第五聯隊帶頭復飛

海浪直接拍打在海巡艦艇的玻璃上，可以看的出來東部外海仍有風浪，不過海巡跟國軍持續搜索，就是不放棄任何可能找到，6日晚間駕駛F-16V戰機在花蓮外海墜機失聯的空軍第五聯隊飛官辛柏毅。

海巡出動無人機協助，也派人在岸際搜索，空軍軍機加上海軍艦艇一同實施陸海空搜救，國防部長顧立雄12日證實，目前有斷斷續續發現一些機上黑盒子的訊號。

國防部長顧立雄表示，「那個黑盒子的定位，現在是有一些斷斷續續的訊號出來，這個海象好的時候出港，然後再做一個確定的這個黑盒子的定位。」

顧立雄強調，因為海象問題，負責定位的專業船隻無法出港，有任何進展會再說明。而戰機失事原因，同樣受到各界關注，空軍證實，失聯戰機在失事前2日曾發生嵌入式全球定位與慣性導航系統（EGI）故障並且派工報修。

國民黨立委徐巧芯詢問調查的方向，空軍參謀長李慶然則回應，「針對它的故障情況，會影響到導航的部分，都是我們偵查的一個重點、調查的一個重點。」

空軍強調，雖然該機從出廠以來並沒有模組化任務電腦MMC故障紀錄，但EGI異常恐怕影響飛行導航跟判讀，已列為後續事故調查的重要方向。而原先F-16停飛特檢，經過將近一週的檢整，12日由空軍第五聯隊聯隊長胡中華，駕駛F-16V雙座戰機帶頭復飛，F-16全面恢復戰備跟訓練。