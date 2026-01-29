停駛3個月 台鐵平溪支線1月31日復駛

交通部次長伍勝園搭試運轉車到嶺腳車站視察平溪線復建情形，他說行車很平穩。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／新北報導〕台鐵平溪線嶺腳至望古間(K9+820~920)去年強降雨路基坍方，平溪線停駛3個多月，交通部次長伍勝園今天來嶺腳站視察復建時表示，試運轉安全沒問題，平溪線將於1月31日復駛。

去年10月受東北季風與風神颱風外圍環流影響持續強降雨，十分線大華段及嶺腳至望古間(K9+820~920)間路基流失，尤其是嶺腳站附近路基及下邊波滑落了100公尺，平溪線停駛搶修。

據台鐵指出，去年10月平溪線共有2段路基流失，及7處邊坡滑落，已施做擋土牆及邊坡掛網，並改善大華至菁桐的軌道，站體的環境改善，目前在車輛試運轉。

廣告 廣告

交通部次長伍勝園和台鐵公司經理族馮輝昇今天到平溪線視察災後復健工程，他們從十分車站搭乘試運轉列車到嶺腳車站，視察嶺腳車站K9現場復健情況後。

伍勝園說，從十分到嶺腳間車輛行駛平穩，平溪線對地方的發展非常重要，只要安全沒問題，1月31日就恢復通車。

十分的黃姓和邱姓天燈業者說，十分老街天燈大部分都仰賴火車的旅客，或是遊覽車，這幾個月火車開，客人少了約5成，對業者生意和天燈文化影響很大，現在快過年了，又到了平溪天燈節的時候，希望火車復駛客人能夠回流，載客人來遊玩和消費。

平溪線嶺腳路基下滑已經改善完成。(記者盧賢秀攝)

交通部次長伍勝園(中)到嶺腳車站附近視察復建情形。(記者盧賢秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

佳德鳳梨酥遭砸店 小編竟改成「武林小說」網瘋朝聖

還沒冷完！明晨2區跌破10度白天重回20度 週六恐再迎冷氣團

台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1/10即出現症狀仍出蛋

台中豐康牧場蛋雞禽流感病死竟就地埋 全場5000多隻今全面撲殺

