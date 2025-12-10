停騎樓、人行道不算違規？8情況為機車族解套 圖解帶你看

台灣機車使用密度在全世界數一數二，每個地方都可見到機車騎士，但有些地方車位較少，導致違停的情況日益增長，台中市交通警察大隊就列出8個可以停放機車的情況，底下帶大家一次看。

（示意圖／中天新聞）

包含寬度3公尺以上人行道，未設禁止停車標誌，可停放機車，須以垂直道路方向，靠道路側停放，並留設行人通行空間；寬度3公尺以上騎樓以垂直道路方向停放機車；寬度3公尺以上騎樓以垂直道路方向停放機車，且留設店家出入空間；人行道機車停車，依指示方向停放於機車停放區內；寬度3公尺以上騎樓，於柱與柱間，以垂直道路方向停放機車，並留設行人通行空間；寬度3公尺以下人行道禁止停車，機車可停放於寬度3公尺以上騎樓；寬度未達3公尺公有人行道與無遮簷人行道齊平，且合併寬度達3公尺以上，可停放機車，以靠道路側，停放1排為原則；騎樓、人行道寬度分別各達3公尺以上，騎樓、人行道分別可停放機車，以靠道路側，停放1排為原則。

廣告 廣告

正確停車樣態。（圖／台中市交通警察大隊）

以上8種皆為可以停放機車的情況，台中市交通警察大隊提到，由於騎樓、人行道的規畫多樣且複雜，能否停放機車得依現場情況而定，不過除了畫有禁止停車標誌或標線者外，寬度在三公尺以上者可停放機車及自行車，應垂直於道路方向，無障礙坡道應保留三公尺迴旋進出空間。

台中市交通警察大隊也提到，機車停放於騎樓時，以停放「靠道路側」且柱與柱之間為原則，另一側留設行人通行空間。

延伸閱讀

午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度

陣風達8級以上！全台14縣市發布陸上強風特報

中華電信12/11災防告警系統升級 服務暫停20分鐘