健亞將辦現增3萬張 預計引進白衣騎士

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健亞(4130)昨公告將辦理現金增資，預計將增資3萬張，用途為新購無菌製備生產設備及充實營運資金。一旦增資完成後，健亞資本額將由目前的11.49億元增至14.49億元。

今年9月，國內另一家藥廠健喬(4114)對健亞發動公開收購，不過最終失敗收場，但此事也讓健亞經營階層認為需引進志同道合的白衣騎士，捍衛經營權，因此此次現增預期應該會有部分股東未認購的額度，讓給白衣騎士。

此外，一旦健亞增資完成，股本放大至14.49億元，加上近期股價已回升至23元以上，若還有其他非合意公開收購啟動，勢必得準備更多銀彈、收購難度將增加。

