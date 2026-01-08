健亞經營權之爭再起！強生製藥來真的 大買健亞逾8％

強生製藥在市場大買健亞持股。圖為強生總經理暨耀勝電子董事長蘇浩熙。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕強生製藥 (4747)今日接連發出兩則公告，該公司依證交法第43條之1第1項規定公告，已取得健亞(4130)持股總額963.4萬股，占該公司已發行股份總額達8.39％。強生表示，公司增加健亞公司一定的投資比例，其主要目的在於參與健亞公司未來現金增資的機會，並看好其長期營運成長潛力。

強生指出，健亞公司於生技醫療產業領域具備發展的基礎與成長空間可期，強生透過此次的策略性投資，除了可提前參與健亞公司成長的歷程外，也保留後續雙方可以深化合作的彈性，包括雙方在產品線佈局、產能規劃以及藥證結構上皆具有高度的互補性，因此，未來不排除可以在產品開發、市場拓展、製造整合及技術交流等面向，一同尋求更多合作機會，發揮策略投資的綜效。

廣告 廣告

健亞去年9月才遭另一家藥廠健喬(4114)公開收購，不過健喬公開收購價格每股開24元，被市場認為價格偏低，最終失敗收場，結果又換另一家藥廠強生欲娶親，根據強生公告，該公司從11月初就開始買進健亞股票，統計至今年1月6日已取得逾8%持股。

健亞雖然每股淨值僅12元，但該公司因為最大股東為國發基金的26%，經營團隊持股不超過3%，加上持有目前稀缺的針劑廠，且經日本查廠通過，更顯搶手，才會備受其他同業青睞。

健亞日前董事會通過將辦理現金增資2.3萬張，每股暫定28元，原本公司派想透過現增引進白衣騎士對抗市場派，但強生持股將可依持股比例認列現增，將減少白衣騎士認購數量，且原股東也可依比例認股，只要市價拉高與28元差距，原股東將踴躍認股，將壓縮白衣騎士空間。健亞此次現增股東最後過戶日在本月15日。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不只黃金大跌！「這些貴金屬」更慘

華邦電、南亞科等6檔上市櫃股票1/9起列入處置

2026年唯一值得買進的AI概念股 美媒點名這1支

「產業軍師」中經院副院長王健全辭世 享年67歲

