健亞經營權風暴1》才擋下健喬敵意併購 強生製藥突襲健亞
「前門才剛趕走一隻狼，後門竟然闖進一隻老虎！」這恐怕是健亞生技董事長陳正，這個冬天最痛的領悟。才剛在去年10月驚險擋下健喬信元的敵意併購，健亞公司派原本以為可以鬆一口氣，著手引進友善資金鞏固經營權，沒想到這場現金增資案，竟意外成了引狼入室的破口。就在健亞現增繳款的關鍵時刻，本業剛轉型的強生製藥突然公告已買進健亞逾8％股權，背後更有電子股耀勝撐腰，一場比去年更兇險的經營權保衛戰，正在新竹湖口工業區悄悄引爆。
一月的新竹湖口風大天冷，同樣感到寒意的，還有位於工業區內的健亞生技總部。「原本以為健喬收購失敗後，事情就結束了，沒想到那只是上半場。」一位熟知內情的生技業高層透露，健亞經營團隊現在不僅沒心情過年，更是全體動員進入「紅色警戒」狀態。
原因無他，就在大家準備放元旦假期前夕，市場傳出重磅消息，另一家老牌藥廠強生製藥，在過去這段時間，透過公開市場悄悄吸納健亞籌碼，持股比例一舉突破8％，成為足以撼動經營權的關鍵大股東。
螳螂捕蟬 黃雀在後
把時間倒回三個月前，健亞才剛經歷一場驚心動魄的攻防。當時，素有「生技併購王」之稱的健喬董事長林智暉，大動作宣布以溢價三成公開收購健亞，意圖拿下30％股權。
當時，健亞董事長陳正為了捍衛經營權，不僅親上火線痛批對手「低估公司價值」，更祭出「毒丸策略」，宣稱將引進白衣騎士（White Knight）稀釋對手股權，加上健亞股價隨後上漲，健喬最終僅收到不到4％的股權，慘敗收場。
「健喬大張旗鼓的失敗，反而讓後來的人看懂了怎麼打這一仗。」一名熟捻經營權爭奪手法的市場人士指出，健喬的失敗暴露了健亞的兩大軟肋：一是股權長期分散，董監持股偏低；二是股價長期委屈，容易引來覬覦。
就在健亞以為擊退強敵、警報解除之際，強生製藥卻採取了完全不同的戰術，他們選擇在市場上巧巧掃貨，等到健亞公司派發現成交量異常時，強生已經兵臨城下。
利用現增漏洞 狠招「搭便車」
最讓市場驚嘆的，是強生選在「現金增資」期間出手。為了徹底解決股權分散問題，健亞在擋下健喬後，隨即啟動了現金增資計畫，原本的盤算是引進特定友善投資人，藉由發行新股來稀釋外部籌碼，築起防禦的高牆，殊不知，這道高牆卻成了對手的階梯。
「這招真的很高明，公司派想找人來救駕，我就混在救兵裡面一起進城。」一名律師分析，健亞辦的是「公開募集」的現金增資，根據法規，原股東有權按照持股比例優先認購，若有其他小股東放棄認購，強生甚至能進一步爭取特定人認購額度，讓持股比例不降反升。
電子業狼性 強生背後有高人
強生製藥過去作風保守，為何突然變得如此狼性？市場人士將矛頭指向了強生背後的老闆，也就是電子零組件廠耀勝。
業界人士觀察，耀勝董事長蘇浩熙近年積極轉型生技醫療，去年才剛成功入主強生，現在馬上把目標對準健亞，顯然是有備而來。與健喬單打獨鬥不同，這次強生結合了耀勝的電子業資金實力，對於現金流相對吃緊的健亞來說，面對這種口袋深不見底的對手，壓力比上次大得多。
陳正的難題：守得住新藥夢嗎？
眼看對手強勢進逼，陳正目前雖然未公開多做回應，但公司內部氣氛凝重。據了解，健亞高層最擔心的，不只是經營權易主，而是公司發展路線的根本改變，健亞長期致力於利基型新藥研發，這是一條燒錢且漫長的路；而耀勝與強生的聯盟，顯然更看重健亞的「工廠產能」與「代工價值」。
一旦城池失守，健亞引以為傲的新藥夢是否會被腰斬？這家成立近30年的老牌藥廠，能否在1月中旬的現增繳款大限前，找到足夠有力的白衣騎士扭轉乾坤？這場經營權大戲，隨著現增截止日逼近，劇情才正要進入最高潮。
