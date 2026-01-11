健亞經營權風暴2》買比蓋更快！ 電子大亨看上健亞原因曝光

生技股健亞爆經營權爭奪戰，檯面上是強生製藥有意爭取主導權，其實強生背後是做變壓器的電子廠耀勝，究竟為什麼會看上以新藥研發見長的健亞呢？

本報調查，耀勝是強生大股東，持股超過20％，耀勝董事長與強生總經理都是蘇浩熙，這回看上健亞，是為了補足「最後一塊拼圖」的產業布局。據了解，耀勝從電子業跨足醫材已經好幾年，2024年，耀勝與強生換股結盟，雙方結合電子代工、高階醫材（如安全針頭）與藥品通路優勢，積極跨展生技醫療版圖；然而，在蘇浩熙的規劃藍圖中，健亞擁有的那張「無菌針劑充填」王牌，正是能讓集團產值翻倍的關鍵金鑰。

「電子業的人看生技業，最受不了的就是『慢』。」一位市場人士觀察：「蘇浩熙（耀勝董事長）不想等蓋廠的那三、五年，他要的是現在、立刻、馬上就有產能。」

一根針筒串起三家公司

外界或許不清楚，耀勝本業是變壓器與電感線圈，但在蘇浩熙的帶領下，近年積極轉型切入高毛利的醫材市場，其中最核心的祕密武器，就是「安全針筒」。

這種能防止醫護人員被針扎傷的特殊針筒，全球需求量極大，耀勝掌握了針筒的專利與模具技術，去年又成功入主強生製藥，掌握了藥品的銷售通路與醫院關係。

看起來完美的硬體與通路組合，卻卡在一個致命的瓶頸，「耀勝會做針筒，強生會賣藥，但這兩家公司都沒有『把藥水灌進針筒』的合格工廠。」業內人士分析，依據法規，針劑充填必須在極高規格的無菌室進行，且需通過PIC/S GMP查廠，門檻極高，這就是為什麼健亞成為了獵物。

一張圖秒懂強生、耀勝佈局思維。（圖／AI生成）

買比蓋快：電子業的效率思維

健亞在新竹湖口的工廠，擁有國內頂尖的液劑與針劑產線。對蘇浩熙來說，如果要自己買地、蓋廠、買設備、跑認證，少說要耗掉3到5年，還要燒掉數億元資本，這在講求「Time to Market」（上市速度）的電子業眼中，簡直是牛步。

「買下健亞，等於直接買下現成的產能與藥證。」業界人士指出，只要拿下健亞，耀勝集團就能瞬間打通一條龍垂直整合，由耀勝製造針筒、健亞充填藥液、強生負責銷售，未來不僅能賣自己的藥，還能幫國際大廠代工，「連針帶料」出貨，毛利率將遠高於單純賣電子零件或賣學名藥。隨著強生持股持續攀升，這家獲利平平的老牌藥廠是否會被外人拿下，市場將持續關注。