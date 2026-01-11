健亞經營權風暴3》國發基金也是大股東 公股成健亞經營權大戰關鍵

健亞的經營權攻防戰，隨著強生製藥與耀勝步步進逼，氣氛已緊繃到最高點。雖然市場目光都集中在「製藥俠客」陳正與「電子大亨」蘇浩熙的對決，但真正能左右這場戰局勝負的，恐怕是那位沉默卻舉足輕重的創始大股東國發基金。

歷史淵源：棄高薪回台的「製藥俠客」

要理解國發基金的角色，得先回到1993年，那是台灣政府正如火如荼推動生技產業的年代，也是健亞故事的起點。

當年，陳正擁有美國羅徹斯特大學化學博士學位，在諾華藥廠（Novartis）擔任高階主管，領著令人稱羨的優渥高薪，但在當時政策號召下，他毅然決然放棄美國的舒適圈，與創投大老孔繁建攜手回台，在國發基金（時為行政院開發基金）的全力支持下，成立了健亞生技。

「健亞可以說是國發基金在生技界的『長子』。」業內資深人士回憶，陳正帶著「生根國際化」的藍圖，買下必治妥的GMP工廠，是台灣最早一批海歸派的新藥創業者。

陳正被媒體喻為「製藥俠客」，友人形容他的性格是標準的「天蠍羊」，外表像天蠍座般冷靜斯文，內在卻有牡羊座的衝勁與堅持，外柔內剛。這股韌性展現在他對「團體戰」的堅持上，他深知台灣市場小，無法單打獨鬥，因此首創「風險分擔、成果共享」模式，聯合中化、永信等國內藥廠開發新藥；他甚至曾在2012年，帶領健亞打贏歷時七年的跨國專利訴訟，創下台灣藥廠擊退國際大廠的首例。

這樣一位有戰功、有理想，且經營穩健的「模範生」，讓國發基金30年來都安心投資。



才擋下健喬敵意併購，強生製藥突襲健亞。（圖／AI生成）

官股的兩難：挺經營團隊vs.尊重市場機制

然而，這場突如其來的經營權之爭，卻讓官股陷入尷尬的兩難。

一方面是「情理」，陳正團隊肩負著多項指標性新藥（如紅斑性狼瘡新藥）的研發重任，若經營權易主，由電子業背景的耀勝主導，市場擔憂健亞將轉型為單純的「代工基地」，恐違背國發基金當年扶植「新藥研發」的政策初衷。

另一方面是「法理」，強生與耀勝是透過合法手段取得股權，且其提出的「垂直整合」策略，在商業邏輯上並無不妥，國發基金作為公股，通常需嚴守「行政中立」，除非公司治理出現重大弊端，否則鮮少介入經營權爭奪，更不宜公然選邊站。

現增認購成風向球

目前市場最關注的指標，就是一月中旬的現增。「國發基金會不會全額認購？這是一個訊號。」業界人士指出，如果國發基金選擇放棄認購或僅部分認購，將被解讀為「默許」市場派進場；反之，若國發基金與泛官股陣營積極認購，甚至協調公股銀行團支持公司派，那陳正就還有守住經營權的底氣。

這場戰役，國發基金的態度極為關鍵，未來情勢會如何發展，隨著增股東過戶日進入倒數計時，這場開春最受矚目的生技大戲，結局即將分曉。