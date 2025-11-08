健保不會倒但必須改革 台大醫學院院長吳明賢喊話：一定要成功
〔記者邱芷柔／台北報導〕針對健保補充保費爭議，衛福部長石崇良今(8日)出席台灣醫學週活動受訪時表示，台灣正面臨人口結構劇烈變化，面對「超銳減、超高齡、超少子」，健保財務勢必造成很大衝擊，雖然衝擊不會立即發生，但未來可預期一定會面臨，「整個健保財務改革還是要持續進行，但我們會以容納最多的意見、得到最多民眾支持為前提，再來推動下一步的健保財務改革計畫。」
被問及總統賴清德對健保改革的看法，石崇良笑說，「有這麼專業的醫師總統，其實衛福部長的壓力是很大的。」賴總統對醫療系統掌握非常清楚，也明確指示該走的方向，只不過細節的部分，還是需要幕僚人員來做更詳細的規劃，再來提出。
衛福部拋出健保補充保費改革構想，引發存股族與定存族強烈反彈，行政院前晚指示暫緩推動爭議規劃，不過醫界人士後續紛紛表態力挺改革。石崇良說，他相信大家都支持健保，健保是台灣國人最大的資產，也是社會最大的支持力量，「健保一定不會倒，但也必須持續地改革。」
面對外界批評，他也重申，健保財務改革是一定要進行的，短期當然可以維持，但長期一定要做改革，衛福部會持續跟大家報告、討論。
「2025台灣醫學週 台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」今登場，總統賴清德與衛福部長石崇良皆出席。台灣醫學會理事長、台大醫學院院長吳明賢也在致詞尾聲特別喊話，「石崇良部長健保改革一定要成功！」，展現醫界對政府推動健保制度調整的支持與期待。
更多自由時報報導
頂住改革壓力 石崇良：健保不能倒、去留從不在我心中
鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
自由觀點》充實健保財務 何不抽「酒捐」
其他人也在看
高雄市長初選白熱化！綠4強布局造勢、政策搶支持
2026高雄市長選戰升溫，民進黨4強林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑角逐提名，初選進入白熱化；林岱樺雖陷助理費爭議民調仍居高不下，邱議瑩推生活政策、賴瑞隆拚客家票、許智傑勤走基層，各自鞏固支持者。不過，綠營基層也憂心，若整合失利，恐重演「三腳督」，讓藍營柯志恩得利。太報 ・ 17 小時前
周董發文慶出道25週年 昆凌放閃留言笑翻網友
天王周杰倫昨天PO文分享出道25週年的感想，並向歌迷致謝。周杰倫附上一張自拍照，感嘆的說：「多了些時間，多了些皺紋，多了些回憶，多了些陪伴，也多了些依靠。」沒想到老婆昆凌留言笑說：「你忘了寫，話也變多...華視 ・ 1 天前
汞有害健康 多國同意2034年前禁用於補牙
（中央社日內瓦8日綜合外電報導）聯合國「汞水俣公約」締約國會議7日同意，在2034年前逐步淘汰在治療蛀牙時使用汞合金的填充物。這項成果將改變牙科界的實務工作。中央社 ・ 9 小時前
劍指中國！ 日德外交官「南海對話」齊聲穩台海｜#鏡新聞
2025年「馬尼拉南海對話」，在昨天(6日)進入第2天議程，與會學者和外交官，把關注焦點，延伸到台灣海峽。日本駐菲律賓大使重申，上週日本首相高市早苗，已經在APEC場邊，當面向中國國家主席習近平強調台海租穩定的重要性；而德國駐菲律賓大使也說，為了支持印太地區的航海自由，德國軍艦去年9月，曾經通過台灣海峽，未來還是會，繼續通過。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
Lovelyz成員公開「偶像約會祕辛」引震驚！門禁前先回家再偷跑出去...手段超心機
Lovelyz成員公開「偶像約會祕辛」引震驚！門禁前先回家再偷跑出去...手段超心機娛樂星聞 ・ 1 天前
澎縣警局偕移民署 關懷移工母語宣導防詐及法令遵循
深秋的澎湖縣望安鄉潭門港，漁船乘著凜冽季風搭載著老船長「白金夢」的拼勁。對於勞動人口外移嚴重的離島而言，眼前的人力缺口仍須仰賴外籍漁工幫忙，他們遠渡重洋來臺工作，時常摸黑早起出海捕魚，為我國漁業發展貢獻良多，前陣子氣候、海象不佳無法出海，他們群聚在宿舍或漁具倉庫，共解鄉愁。趁著一早的晴朗，潭門港漁具倉庫二十餘位印尼籍漁工忙著整理漁具裝備，為到來的週末準備出海拼搏。澎湖縣政府警察局外事科、望安分局團隊偕同內政部移民署中區事務大隊澎湖縣服務站透過母國通譯人員，關懷他們工作、生活的情形，也完整傳達在我國工作期間，必須恪遵的法令與規定。在治安面，移工金融帳戶向為不法集團覬覦作為詐欺、洗錢的工具，政府已透過跨部會系統阻絕移工成為詐團收取人頭戶的標的，另外金融聯徵中心介接出入境資料來 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
地下賭盤民調柯志恩慘輸？高雄綠4人回應了 質疑有鼓勵賭博之嫌
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨高雄市長初選競爭激烈，傳出地下賭盤已進行民調，其中，賴瑞隆民調第一，排第二的邱議瑩小輸賴1.7個百分點，許智傑民...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
日本陸軍台南偕行社走過百年 委外開幕重進生活
（中央社記者張榮祥台南8日電）歷史建築日本陸軍台南偕行社修復完工後，經過1年委外經營評選，由弎畫廊（San Gallery）取得營運權，今天開幕，也讓這座逾百年歷史空間重新走進市民和旅人的生活。中央社 ・ 7 小時前
彰化縣環保局攜手民眾清海廢 共守白海豚永續棲地
為展現守護海洋的決心，彰化縣環境保護局於今(8)日在素有「白色海豚屋」美稱的「彰化縣自然生態教育中心」舉辦「海廢不廢，浪愛不浪費！」海洋環境教育宣導暨淨海活動，號召在地社區居民、漁民團體及政府單位等超過500位民眾熱情響應。活動由環保局副局長黃維祥帶領大家沿岸撿拾海漂垃圾，以實際行動守護海洋家園。本次活動以「海廢再利用」與「環境教育推廣」為主軸，除分組進行淨灘外，現場更設有9個主題攤位，包括「海廢垃圾分分看」、「塑膠微粒知多少」、「海洋守護隊—海污防治體驗區」等，並結合「彰化縣王功蚵藝文化協會」及「社團法人台灣媽祖魚保育聯盟」等在地團體，透過闖關與互動遊戲，讓民眾在體驗中學習海洋保育的重要性。活動亮點之一為「海廢創意DIY課程」，帶領親子運用廢棄蚵殼研磨成的「蚵土」，結合貝殼元素製作Q版貓頭鷹，讓孩子們親身體驗「化廢為寶」的環保創意，體現資源循環與永續利用的精神。黃維祥副局長表示，感謝所有愛海志工的熱情參與及協辦單位的支持。彰化縣擁有長達61公里的海岸線，守護海洋生態是大家共同的驕傲與責任。今年活動主題「海廢不廢，浪愛不浪費」不僅是口號，更是具體行動的展現，希望透過清除與再利用並行的理台灣好新聞 ・ 7 小時前
童振源：新加坡相信菁英治國 有才者帶領國家進步 資產管理快速發展 領先香港全球第二 黃循財呼籲 用和平手段解決兩岸問題｜全球聊天室｜#鏡新聞
曾任台灣僑委會委員長，現任駐新加坡台北代表處代表童振源，接受《全球聊天室》專訪時，對新加報如何從蕞爾小島被馬來西亞迫使獨立，經過60年的努力，登上亞洲人均GDP No.1娓娓道來。同時，新加坡也在資產管理領域吸引大量外資，成為全球第2亞洲第一，新加坡只有6百多萬人口是如何做到？它的政府又如何透過吸引尖端人才政策，解決少子化趨勢？最後他強調，星台兩國長期友好，面對南海紛爭及兩岸問題，黃循財總理堅持用和平手段解決。詳細內容請收看完整節目報導。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 12 小時前
最高院暫緩緊急撥款令 美政府免即時支付糧食援助
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國最高法院今天表示，總統川普政府不必立即支付在政府關門期間資金被凍結的「營養補充援助計畫」（SNAP）糧食福利，這項臨時命令使數以百萬計民眾的處境懸而未決。中央社 ・ 10 小時前
溫泉旅館客遇襲！「熊害」重創日秋季旅遊 民眾：等熊冬眠才考慮泡湯
日本中部北陸地區的新潟縣湯澤町7日晚間發生一起熊襲事件，一名入住溫泉旅館的男子在停車場遭攻擊，手臂與手背受傷。東北地區近...聯合新聞網 ・ 5 小時前
配合中國史觀不演了？鄭麗文出席白恐大典追思共諜
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文，繼出席馬席會十週年研討會，高喊要締造兩岸和平之後，下午又出席白色恐怖秋季追思大典，但追思對象卻包括，被視為是國民黨大陸潰敗的關鍵稻草，共諜"吳石"。不只綠營痛批她混淆歷史，就連黨內立委徐巧芯都要主席說清楚。民視 ・ 6 小時前
威力彩頭獎保證2億！3生肖有好運降臨 翻身變富翁
威力彩下週一(11/10)晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖猴、牛、龍的人未來有好運降臨，正財與偏財都將收穫滿滿，財富迅速累積。中天新聞網 ・ 8 小時前
頂住改革壓力 石崇良：健保不能倒、去留從不在我心中
健保補充保費改革掀起民怨，面對輿論壓力，衛福部長石崇良今（7日）受訪時表示，所有政策出發點都只有一個，就是讓健保財務能永續經營、穩健照顧更多民眾與弱勢，健保精神的核心是互助、互利與量能負擔，這樣的制度必須持續下去，「我們會收集更多意見，凝聚共識，為健保的永續發展繼續努力。」自由時報 ・ 1 天前
「明年健保總額破兆元」創新高 賴清德出席台灣醫學週：盼提升醫療服務品質
總統賴清德今（11/8）天出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮，他指出，健康台灣推動委員會成立後，其中一個工作是提高健保總額，今年實質成長率達到8.13%，是有史以來最高。他表示，明年政府一樣用高推估5.5%，總金額達到9883億，另外再增加199億公務預算，加總就超過1兆零82億元，將會是歷年來最高，希望提升醫療服務品質，該更新的設備可以更新，該精進的技術，有錢可以訓練。太報 ・ 13 小時前
王子二次道歉喊「跟粿粿一起面對」 心理師：用意很明顯
36歲男星邱勝翊（王子）最近捲入粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐的婚變風波，王子日前二度道歉，澄清沒有拒絕認錯或不肯協商和解等情事，也說：「會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決」，見此，諮商心理師「海苔熊」表示，王子的用意很明顯，「並不是為了讓你的換帖兄弟原諒你」，又「或者是你（王子）從一開始就沒有把他（范姜彥豐）當兄弟？」中時新聞網 ・ 12 小時前
黃仁勳旋風訪台 魏哲家：他來要更多晶片
（中央社記者江明晏、張建中台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳參與台積電運動會，對於兩人聊了什麼，台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳想要更多晶片，至於數量多少則是「機密」。中央社 ・ 11 小時前
香港小學允許簡體字作答！梁振英怒批6字
[NOWnews今日新聞]香港日前有小學公告允許學生在校內考試使用簡體字作答，主因是為中國來港的插班生提供友善評核環境，引發家長反彈。香港前特首梁振英也直言，香港回歸前就討論過保留繁體字，批評校方做法...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
日本東京電車鐵軌 驚傳爆炸起火
[NOWnews今日新聞]日本京王電鐵的井之頭線（井の頭線），8日傳出部分沿線鐵軌發生火災，導致上下行列車暫停運行。根據《NHK》等日媒報導，事發在當地時間8日清晨7點多，起火點位於吉祥寺站至井之頭公...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前