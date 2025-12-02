健保不能用了！武統中配錢麗「依親居留」遭廢 回應「給中共在台執政機會」

鼓吹武統的中配錢麗遭廢止「依親居留」後，她在臉書發文，先是譴責民進黨政府，後又希望台灣民眾給中共在台執政的機會。圖／翻攝自「錢麗」臉書

任職於華碩工會的中配錢麗，在今年5月被爆在公司內部發表武統言論，甚至檢舉自家執行長支持台獨，在臉書經營「解放軍」社團，引起社會爭議。內政機關審議後，註銷她的台灣身分與戶籍，雖退回「依親居留」的狀態，仍享有健保等社福。不料，錢麗遭到其他不滿的中配檢舉，經內政部等機關再次審議後，決定廢止她的依親居留，並於昨（1日）送達通知書後生效。對此，錢麗發文表示，遭到民進黨政府迫害，將提出行政訴願，還不演了直言「請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好」。

根據媒體報導，中配錢麗於今年5月被爆在公司內發表武統言論、恐嚇同仁，向中國檢舉自家公司執行長支持台獨，以及在臉書經營「解放軍」社團。陸委會在8月對此進行處理，雖然廢止她的台灣身分和戶籍，考量錢麗的婚姻關係仍存，所以是回到「居留」的狀態，仍享有工作和勞健保的權利。不過，陸委會主委邱垂正在10月時曾表示，他們收到許多的陳情和檢舉，相關單位會依現有法令進行處理，不排除驅逐出境。

然而錢麗僅被退回至「依親居留」狀態，引起其他中配不滿檢舉，內政部等機關再次跨部門審議後，決議廢止她的依親居留。移民署於昨日送達通知書正式生效，她的在台狀態退至「停留」，依法不得再使用健保、工作。

錢麗對此在臉書發表2文來回應，先表達「嚴厲譴責」，指出這是「綠色恐怖」，是「民進黨又一暴政實例」，認為自己遭到媒體輿論定罪、扣武統帽子，羅織構陷危害國家安全和社會安定，打壓與之政治立場不同的台灣人民，這些已損壞到她的工作、勞健保等各項生活權益，聲明將在30天內提起行政訴願，維護自身合法權益。

之後，她又痛訴「台灣地區賴清德政府為反中抗中，進行政治迫害普通台灣大眾與企業員工」，並以自己在台生活18年的經驗表示，「台灣需要更好有遠見的政黨團隊來執政，來增進全體台灣人民福祉，為中華民族謀幸福」，最後直言「希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，也只有它才能讓台灣公共建設基礎設施變得更好，讓企業發展更有健康的政權穩定的營商環境。也只有它才能讓台灣在國際上更有發揮價值的平台和空間」。



