健保也能創造奇蹟 80歲癌末患者放射治療逆轉困境
在多數人的印象中，高齡長者長期臥床者面對癌症末期，治療往往意味著風險與折磨，甚至被視為「徒勞無功」，然而，近期一個真實案例，卻顛覆了這項認知。80歲的林姓癌末男患者沒有放棄，接受合適的健保治療，為生命爭取到令人期待的轉機。
彰化醫院放射腫瘤科醫師張博竣說，80歲的林先生年輕時菸酒不離身，長年飽受高血壓所苦，10年前更因出血性腦中風復原不佳，自此臥床，長期居住在安養中心。原以為人生已趨於平靜，命運卻再次嚴峻考驗，4個月前其右側頸部被發現一顆約10公分大的腫瘤，檢查結果是第4期頭頸癌。
家屬之間陷入艱難抉擇，兒女們考量父親年邁體弱、長期臥床，擔心治療只會徒增痛苦，傾向放棄，然而，林太太不願輕言告別，仍盼能為丈夫保留一線生機。
面對如此兩難情境，張博竣指出，林先生身體狀況虛弱，若採用化學治療，恐難以承受其副作用，風險極高。經過多次與林太太深入溝通，反覆討論治療目標、生活品質與現實條件，醫療團隊最終與家屬達成共識，採單純放射線治療，在兼顧安全的前提下，為病人保留希望。
林先生隨即展開為期兩個月、共35次俗稱「電療」的放射線治療。療程結束後，原本巨大、外觀明顯的腫瘤幾乎完全消失，治療反應遠超預期。這個結果，不僅讓醫療團隊振奮，也為家屬帶來久違的笑容。
張博竣表示，林先生身體狀況差、治療選項有限，同時面臨家屬意見分歧、家庭支持力不足與經濟考量等多重壓力。在這樣的條件下，選擇全健保給付的放射線治療，幾乎沒有額外花費，卻仍獲得顯著成效，更凸顯「量身打造治療策略」的重要性。
「並非年紀大、病況重，就一定沒有治療空間，」張博竣強調，現今醫療技術持續進步，對抗癌症的方法多元，無論患者年齡多大，都不該過早放棄，因為多走一步，或許就能為生命爭取到不一樣的結局。這起案例不僅是一段醫療成果，更是一則希望、選擇與愛的故事，在健保制度的支持下，高齡癌末患者還是有值得嘗試的道路。
