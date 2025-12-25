健保兒科給付增 復健病房及肝炎方案升級

▲中央健康保險署昨日開共擬會議，拍板兒科三大項包含加護病房、精神醫療，以及新生兒重大手術。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 少子化下，兒科醫師人力出走，健保署昨日開共擬會議，拍板兒科三大項包含加護病房、精神醫療，以及新生兒重大手術提升，共2.3億元。同時，健保署長陳亮妤表示，明年第一季將推復健病房試辦計畫，並且改善「B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者」醫療給付方案。

為因應兒科及重症醫事人力流失，健保署將於明年第一季陸續調升多項支付項目。陳亮妤表示，兒科專科醫的加護病房住院診察費加計20%；原本未滿6個月10%、2歲以前30%的兒童一般病床住院診察費加成率調升至60%，此項預計投入1.9億元。同時，未滿6歲的兒童精神日間住院治療費，給付點數由原本的877點大幅調升至1,623點。

在小兒外科手術部分，包含隱睪雙側睪丸固定術及腹腔鏡精索靜脈曲張結紮等7項新生兒重大手術。健保署醫務管理組長劉林義表示，小兒外科醫學會提出申請，因此支付點數調升區間介於8,283點至34,034點。另，對胸腔暨重症醫學會提議的氣管鏡檢查點數調升也通過，由1,680點調整為2,938點，預計挹注4,000萬元。

針對急性醫療與長照的銜接，陳亮妤說，115年第一季推動復健病房試辦計畫，規劃於全國四區各遴選一家地區醫院辦理。計畫收案對象涵蓋腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折及衰弱高齡者，最長照護天數依病況分別最長為60天、180天。

劉林義說，試辦醫院須比照家居環境設置居家模擬無障礙空間，由跨專業團隊提供個別化復健計畫，確保患者在出院前完成長照銜接，降低再入院率，此計畫預估受益1,200人，由健保挹注2.28億元支應。

另外，「B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者醫療給付改善方案」改為「肝炎醫療給付改善方案」，把收案條件由原本的「主診斷」擴大為「主或次診斷」即符合標準，並納入肝纖維化F3以上之代謝性及酒精性肝炎患者。方案同步將追蹤頻率由每年2次提升至3次，管理照護費調升為150點。

共擬會議也通過調升透析支付點數2.25%，血液透析支付點數由3,912點調升至4,000點，門診與住院透析合計將挹注約10.9億元，確保醫療服務品質穩定。

