健保創新癌症數位治理 全方位優化精準照護

延長癌症存活率是政府重要目標，中央健康保險署結合數位工具助攻抗癌，從雲端系統新增功能強化臨床決策支持、透過大數據分析及生成式AI解析非結構化報告識別高風險病人即時追蹤，到加速審查流程、精準給付，全方位優化癌症精準照護，逐步落實「健康台灣」願景。

健保署陳亮妤署長表示，數位科技是提升醫療服務品質的關鍵工具，尤其在癌症治療領域，能有效整合病人臨床數據，給予更符合個人化的治療計畫。同時透過創新技術，不僅全面優化癌症病人照護品質，進一步提供更精準治療，達到數位治理之目的。健保建置雲端查詢系統的創新應用，不僅強化數據互通與整合效能，並積極導入AI輔助技術以提升臨床決策支持，協助醫療機構實現精準治療。此外，健保署持續強化數位轉型，透過結構化病歷資料與國際醫學資料標準FHIR格式的應用，積極推動智能預檢機制，縮短病人用藥等待時間，加速治療進程。

健保署表示，未來將擴大健保業務數位轉型的範圍，利用數據、科技和醫療等專業力，提升癌症病人照護品質，優化精準治療，守護病人獲得高效、安全的醫療服務。