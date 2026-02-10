健保加碼16億 瞄準除夕到初三 醫院開診率衝上55％、診所翻倍成長

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年農曆春節連假長達9天，為因應民眾長假期間的就醫需求，健保署今年擴大春節開診獎勵措施，挹注約16億元，鼓勵醫療院所於春節期間持續提供服務。健保署今(10日)公布最新統計，今年春節期間醫療院所與藥局的開診率均較往年明顯提升，其中醫院開診率至少增加12%，診所整體服務量能更翻倍成長。

過去春節期間，除夕至初三往往是醫療量能最為吃緊、基層診所開診率最低的時段。今年在獎勵措施帶動下，健保署統計，除夕至初三期間，醫院每日開診率均維持在55%以上，較去年同期增加約19%至26%；診所方面，去年初一、初二診所開診率僅約4%，今年分別提高至7%與9%，增幅翻倍，初三更進一步攀升至12%，顯示基層醫療量能在最吃緊時段已有回補。

此外，社區藥局春節期間每日開診率約介於3成至6成，均較去年提升，藥事服務相對穩定。

健保署主任秘書劉林義表示，春節期間急診就醫人次約為平日的1.5至1.7倍，為避免民眾因小病集中湧入大型醫院，健保署今年運用健保總額中的「其他部門」經費，擴大春節開診獎勵，針對除夕至初三，診察費加成100%，初四及初五加成50%，其餘指定時段加成30%，盼提升整體醫療量能，分散急診壓力。

劉林義說明，春節開診獎勵屬於額外鼓勵措施，因此經費編列於健保總額「其他部門」，不影響醫院或診所原有的部門總額配置。至於針對院所在春節期間配合開診，但實際來診人數有限，可能影響營運成本、出現「獎勵看得到卻拿不到」的情形，他表示，現階段第一優先仍是鼓勵開診，於春節結束後，將依實際執行情形進行整體評估，討論是否調整獎勵方式。

健保署也提醒，民眾春節期間如需查詢特約醫療院所或藥局是否提供服務，可透過手機下載「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP，進入「春節就醫專區」，使用「春節院所服務時段查詢」功能，選擇日期與時段，即可快速查詢全台提供服務的特約醫療院所與藥局。該專區同時提供「UCC 開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢(初一至初三)」等功能，方便民眾依需求查詢。

此外，民眾也可至健保署官網查詢特約院所春節服務時段(路徑：首頁／健保服務／健保醫療服務／院所查詢／院所服務時段查詢)。

