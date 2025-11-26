健保卡換維骨力！嘉義布袋診所「5年詐財88萬」 老醫師、夫妻下場曝光

記者林昱孜／嘉義報導

嘉義地檢署以詐欺罪起訴老醫師、診所夫妻負責人。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣布袋鎮一間診所以維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥，嘉義地檢署查出，診所5年下來，一共詐領健保費共88萬餘元，全案偵查終結，將曾姓醫師與負責人黃男、白女提起公訴。

檢調查出，該診所由黃男、白女經營，居家照服員持長輩健保卡到診所，由曾興醫師負責開立止痛錠、膠囊等單一藥物處方箋，在到藥局領藥，診所並額外提供維骨力、鈣片。

此外，診所員工同樣也持親屬健保卡前往看診領藥，曾姓醫師再將未到診病患登載為就醫紀錄，導致健保署誤認為合法醫療行為，核撥醫療點數共86萬9590點，自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元。

嘉義地檢署認定3人共同詐領健保款，行為涉及詐欺取財與業務登載不實文書，依詐欺罪提起公訴，3人犯罪所得，未繳回部分，請依法宣告沒收。

