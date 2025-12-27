健保導入數位科技 提升在地公所服務更即時、貼近民眾所需

健保署中區業務組組長丁增輝表示，健保透過不斷的優化健保快易通APP、弱勢通報平台等雲端服務，導入科技讓流程更快、服務更佳。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】家住沙鹿的小雲（化名），配偶服刑中，獨力撫養2名子女，由於女兒體弱多病，經常就醫，僅能靠打零工維生。雖列入特殊境遇家庭獲有補助，勉強可維生。一日，小雲主動向沙鹿公所求助，難過的表示無力繳納健保保費，會不會影響孩子就醫。公所人員瞭解後，透過線上通報平台，經中央健康保險署(下稱健保署)中區業務組立即評估，隨即以愛心專戶協助繳清近4萬元健保欠費，保障其就醫權益。小雲高興的表示，女兒可以安心就醫，並感謝健保愛心專戶解決需要協助的家庭，以及沙鹿公所數位化服務真貼心，及時幫助民眾解決燃眉之急。

2025中彰投健保績優公所。（圖/記者廖妙茜翻攝）

健保署中區業務組組長丁增輝表示，健保透過不斷的優化健保快易通APP、弱勢通報平台等雲端服務，導入科技讓流程更快、服務更及時。同時，不斷與在地公所合作，將在地櫃檯服務結合數位工具，讓健保更貼近民眾。

丁組長強調，為鼓勵中彰投地區68家公所積極提升健保服務，中區業務組舉辦「公所健保績優投保單位評選活動」。今(114)年度由11連霸常勝軍臺中市北屯區公所、以及睽違3年強勢回歸的彰化縣鹿港鎮公所，分別拿下大型、中小型公所組冠軍。評選期間各公所積極推廣健保快易通APP數位服務，網路完成加退保及申辦健保卡近3萬件，輔導鄉親使用健康存摺做好健康管理逾1萬人，協助弱勢通報及申請補助將近300件。

健保導入數位科技，提升在地公所服務更貼近民眾。（圖/記者廖妙茜翻攝）

健保署將持續強化與地方公所的合作，並共同推動數位多元服務，從櫃檯到雲端，以數位取代紙本，讓民眾洽公有感服務更快、更便利也更環保。