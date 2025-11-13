健保延長給付年限！新一代口服抗荷爾蒙治療對抗高風險轉移性攝護腺癌，泌尿專科醫師圖文解說

在台灣，攝護腺癌的發生率已是男性癌症的第三名，死亡率也有上升的趨勢，中國醫藥大學附設醫院泌尿部張議徽醫師指出，由於攝護腺癌早期沒有明顯症狀，大約三分之一的患者在確診時已為第四期，常出現轉移的部位包括骨骼、淋巴結、肺臟、肝臟等。

因為雄性激素會刺激攝護腺癌生長，所以荷爾蒙抑制療法扮演重要的角色。張議徽醫師說，傳統的荷爾蒙抑制療法可以降低體內的雄性激素濃度，發揮抑制腫瘤的效果，不過在經過一、兩年後，攝護腺癌可能發展出抗藥性，稱為「去勢抗性」，讓治療變得更加困難。

「有一位60多歲男士，發現攝護腺癌時，已經有骨頭轉移、肺臟轉移。」張議徽醫師表示，「因為屬於高風險轉移性攝護腺癌，所以便開始接受傳統荷爾蒙抑制療法搭配新一代口服抗荷爾蒙治療。」

經過治療後，患者的攝護腺指數PSA顯著改善，病情也獲得控制。張議徽醫師說，原本健保僅給付兩年的新一代口服抗荷爾蒙治療，不過從2024年8月1日起，給付年限已從2年延長至3年，讓患者可以繼續使用，幫助提升高風險轉移性攝護腺癌患者的預後。

「有些患者是因為骨頭疼痛到骨科就診，才發現有骨轉移。」張議徽醫師說，

「也有患者是在骨轉移壓迫神經，導致癱瘓後，才診斷攝護腺癌。」

若能在早期發現攝護腺癌，大多可透過手術、放射線治療達到不錯的治療成效；但是在出現轉移後，就必須利用藥物與荷爾蒙抑制療法來控制病情。

高風險轉移性攝護腺癌 惡性度高進展快速

新一代口服抗荷爾蒙治療的問世帶給患者很大的幫助，透過阻斷雄性激素受體可以抑制癌細胞的生長和擴散，張議徽醫師說，研究結果顯示新一代口服抗荷爾蒙治療可降低死亡風險、顯著延長存活期。

新一代口服抗荷爾蒙治療對高風險轉移性攝護腺癌患者相當重要，張議徽醫師說，臨床上會根據葛里森分數（Gleason score）、骨頭轉移、內臟轉移等狀況來評估風險等級。

葛里森分數越高代表腫瘤的分化越差、惡性度越高，對患者越不利；骨頭轉移、內臟轉移，都會對患者造成較大的威脅。張議徽醫師說，高風險轉移性攝護腺癌較容易發展出去勢抗性，導致傳統的荷爾蒙抑制療法失效。

新一代口服抗荷爾蒙治療突破治療瓶頸

新一代口服抗荷爾蒙治療的便利性高，而且能夠幫助延緩去勢抗性的發生、延長整體存活期、減輕癌症轉移所造成的疼痛、幫助維持生活品質。張議徽醫師說，「過去單用傳統荷爾蒙抑制療法治療高風險轉移性攝護腺癌患者時，攝護腺指數PSA很難降到很低。現在若搭配新一代口服抗荷爾蒙治療，攝護腺指數PSA可能降至測不到的狀況，有機會達到較佳的預後。」

為提升高風險轉移性攝護腺癌的治療成效，健保也與國際治療指引接軌，將新一代口服抗荷爾蒙治療納入給付。過去台灣健保對新一代口服抗荷爾蒙藥物訂定的使用上限為2年，不過從2024年8月1日起，新一代口服抗荷爾蒙治療的給付年限已從2年延長至3年。目前的健保給付規定如下。

高風險轉移性攝護腺癌新一代口服抗荷爾蒙治療健保

前述高風險需符合下列三項條件中至少兩項：

Ⅰ. 葛里森分數（Gleason score）≧8

Ⅱ. 骨骼掃描出現三個（含）以上病灶且至少其中一處以上為非脊柱及非骨盆腔轉移。

Ⅲ. 出現內臟轉移。

須經事前審查核准後使用。

每3個月需再次申請，再申請時若PSA值下降未超過治療前的50%以上，則需停藥。

下降達最低值後之持續追蹤出現PSA較最低值上升50%以上且PSA≧2ng/mL則需停藥，但影像學證據尚無疾病進展者，可以繼續使用。

總療程以36個月為上限。

若患者在兩年無疾病惡化情況下停藥，現在若仍符合條件，可重新向健保署申請，經審查通過後可再度使用。張議徽醫師說，建議患者和您的醫師詳細討論，選擇合適的治療方式，爭取較佳的預後！

