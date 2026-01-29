健保快易通新增春節院所查詢 過年就醫更方便

民眾在過年時附近診所可能也休診，如果突然發生病痛可能會找不到地方看醫生。衛生福利部部長石崇良今天（29日）表示，健保署「全民健保行動快易通│健康存摺APP」特別規劃「春節院所服務查詢」專區，民眾可以在此查找過年看診院所以及服務時間。衛福部也針對春節開診提供加成獎勵，近期醫院診所回報開診比率有所提升，相關資訊每半小時做即時更新。

今年農曆春節長達9天，避免像去年春節民眾生病塞爆急診，衛福部啟動春節醫療量能整備專案，健保署投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵開診。立法院社福衛環委員會今天請衛福部就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」進行專題報告，多名立委關心民眾是否可以即時查詢到過年期間有開診的醫療院所。

健保署署長陳亮妤補充，醫療院所查詢功能是本來就有的功能，因應春節假期拉出專區方便民眾看診查找，衛福部目前也積極和22個縣市、醫師公會合作，因應健保署獎金提出來，不少診所有改變心意想要開診，資訊都還在陸續回報，APP上則維持每30分鐘更新一次，提供最新狀況。