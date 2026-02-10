健保快易通APP「春節服務專區」上線

記者吳典叡／臺北報導

農曆春節假期將屆，為確保民眾醫療照護需求，衛福部健保署今（10）日指出，健保署「全民健保行動快易通－健康存摺APP」及官網已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全臺健保特約醫療院所、藥局服務時段，安心過好年。

根據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，因應民眾長假就醫需求，健保署首度利用健保總額的「其他部門」擴大獎勵，除夕至初三加成100%，初四及初五則加成50%，以及二月14、15、22日等3天加成30%，期待提升醫療院所及藥局開診率，滿足民眾就醫需求。

依據健保署統計，除夕至初三，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12%至26%；初五收假前夕量能倍增，醫院開診率增加至76%，診所開診率增加至45%。此外，社區藥局每日開診率約介於3成至6成，確保民眾春節用藥不中斷。

健保署表示，春節期間可透過「全民健保行動快易通－健康存摺APP」，進入「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」功能，點選長假期日期及時段，即會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，操作簡便。此外，該專區也提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢春節初一至初三」等功能，提供民眾查詢。

健保署「全民健保行動快易通－健康存摺APP」建置「春節服務專區」，民眾可快速查詢。（健保署提供）