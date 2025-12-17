健保快破產都怪長輩？退休族醫療費是年輕人6.4倍…醫揭「過度就醫」真相：不是貪心，是被制度推著跑
編按：當社會討論「醫療浪費」時，最先被放上檢討台上的，往往是長輩。然而在診間裡，我們看到的卻不是濫用，而是一個被制度推著跑、被痛與恐懼追著走的老人。當疼痛在夜裡襲來、當沒有一個能立刻求助的窗口，他們不是為了拿更多藥，而是為了活下去的安全感。這篇故事提醒我們：問題從來不是「老人看太多科」，而是至今仍未落實的「分級醫療」，讓弱勢者在複雜的醫療體系中迷路。
不是愛跑醫院，而是不敢在家痛
「醫師，我是不是不要再看這麼多科？是不是政府說我們老人都在濫用健保？」阿姨在我面前低著頭，她真的很累。
但如果你聽完她的故事，你會知道，她不是濫用，而是被系統推著一直跑。
她原本只是腰痛，痛到半夜驚醒、爬不起來。
她害怕那種「一個人在家裡痛到不知道該怎麼辦」的感覺。
於是她先去精神科，希望能靠安眠藥睡著；結果藥吃了，人更昏。
隔天，她又跑去神經內科，希望止痛；神經止痛藥讓她頭暈脹痛。
她又擔心自己是腸胃問題，跑去腸胃科診所，拿到止暈藥，結果人更虛、口更乾，腳步更不穩。
這些看似「過度就醫」的行為，背後不是貪心，而是恐懼。
長輩不是「愛跑醫院」，他們是不敢在家痛、不敢一個人承受、不知道要找誰求助。
長輩花得多，是需求不是浪費
台灣常把長輩說成造成健保負擔，根據行政院2020年資料：台灣65歲以上人口佔15.7%，而65歲以上長者使用健保占比卻達到39.8%（註1），聽起來很多？
但根據健保署2023年資料，明明寫著：65歲以上每人平均醫療費用，是29歲以下年輕人口的6.4倍（註2）。
而真正的原因不是浪費，而是：
● 痛覺敏感度增加
● 多重慢性病
● 孤獨、焦慮
● 缺乏可在家求助的支援
分級醫療制度
更關鍵的是，台灣沒有完整的「分級醫療制度」。
醫療分類細分，也沒有落實嚴格轉診制度，慢簽整合也缺乏誘因。
例如復健科好心幫長輩多開安眠藥可能被罰錢，醫師當然更有防衛性，長輩只好換下一個門診。
但在國外（英國、丹麥、加拿大、日本），大部分基礎慢性病用藥，都是由基層醫師統整，也不會讓病人直接掛醫學中心的分科，也就是說，長輩不會自己亂跑，
而是先由信任的基層醫師決定誰該轉診、哪顆藥需要停、哪些慢簽可以整合，多的藥要避免，這也避免「重複用藥」與「危險藥物組合」。
長輩不是健保的麻煩
台灣沒有落實分級制度的結果，就是阿姨這樣：每個醫師只調自己的藥，最後藥越吃越亂、人越吃越糟。
所以我總是建議：請讓長輩固定由信任的基層診所或「家醫科」或「老年醫學科」整合藥物。
因為這能開的基礎慢簽能整合。最重要的是：長輩會有「一個資訊狀況跟指引的人」。
長輩不是健保的麻煩。
現今制度上的失靈讓專科醫師傾向保守，畢竟誰都不想好心多開個不是自己專科的藥或檢查，然後被罰款好幾千元。
唯有落實國外的分級醫療，才有可能減少醫病立場上的衝突，讓長輩在一個複雜的醫療世界裡，找到一個不會放開他們的手。
註1：行政院主計總處，國情統計通報第231號註2：健康2.0報導，退休金過這歲數才存來不及！小心一支出是年輕人6倍 2招抗通膨存好老本
(本文獲臉書粉絲團《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病》授權，原文刊載於此）
