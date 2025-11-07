健保快破產！名醫揭4大灑幣籲：使用者付費

▲健保「補充保費」新制引發民怨炸鍋，行政院急喊卡。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 衛福部擬調整《健保法》，將利息所得、股利所得及租金收入，從現行每月結算改為「年度總計」，1年累計逾2萬元，就要收取2.11%保費，消息一出立刻引爆民怨炸鍋，驚動行政院緊急出手喊卡。醫界對此也不挺，胸腔科醫師蘇一峰直言，健保包山包海吃到飽快要破產了，使用者付費才是最正確的辦法！

蘇一峰指出，健保需要改革，但是改革的方向方法要正確，台灣健保一直包山包海讓大家吃到飽，結果錢不夠卻跟吃很少的人收錢？吃最多的人不應該收多一點錢嗎？

蘇一峰強烈建議，應該是「使用者付費」才是最正確的辦法，醫療資源使用多的人，繳多一點，一邊增加收入，又可以抑制浪費！

另外，蘇一峰也提醒，國家要節省不必要的大灑幣，把錢省下來投資醫療，譬如5百億的爛潛水艇、2千多億的空氣飛機、1兆3千億的無用之盾，還有光電花了一大堆錢！

