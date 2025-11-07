健保快破產！醫點名國家4項「不必要的大灑幣」 籲使用者付費
衛福部研擬補充保費新制，將針對利息、股利和租金改採「年度結算」，引發反彈聲浪，為此行政院緊急喊卡。對此，蘇一峰醫師認為要使用者付費，更點名國家應該節省4大項「不必要的大灑幣」。
蘇一峰醫師今（7）日在臉書提到，健保包山包海讓民眾吃到飽，結果快要破產了，因此需要改革，但改革方向要正確。然而，二代健保補充保費新制卻擬採「年度結算」，讓他質疑：「錢不夠卻跟吃很少的人收錢！？吃最多的人不應該收多一點錢嗎？」
蘇一峰強烈建議，使用者付費才是最正確的辦法，醫療資源使用多的人繳多一點，既可以增加收入，又可以抑制浪費。此外，國家還有許多開銷，像是5百億的潛水艇、2千多億的空氣飛機、1兆3千億的無用之盾，還有光電花了一大堆錢，他認為可以將這些錢省下來，拿來投資醫療。
針對健保新制惹議，衛福部長石崇良今天表示，所有政策出發點都是希望讓健保能永續經營、穩健照顧更多民眾與弱勢，健保精神的核心是互助、互利與量能負擔，這樣的制度必須持續下去，承諾未來會收集更多意見，凝聚共識，為健保的永續發展繼續努力。
