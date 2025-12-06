健保急性後期照護 延至6個月

台中市立老人復健綜合醫院6日開幕，全台第一台生成式AI智慧照護機器人「愛寶」亮相。（馮惠宜攝）

台中市立老人復健綜合醫院（市立醫院）6日舉行開幕典禮，象徵台中公共醫療建設邁入新紀元，更被視為中央推動「長照2.0」銜接「長照3.0」重要示範據點。衛福部長石崇良出席時宣布，因應台灣邁向超高齡社會，健保給付的急性後期照護（PAC）規畫將由現行3個月延長至6個月，確保長者在急性醫療後功能復健與「生活恢復」無縫接軌。

石崇良指出，台灣即將邁入超高齡社會，65歲以上人口已突破19.9％大關。為因應此趨勢，衛福部將於115年啟動「以人為中心、以社區為基礎」的「長照3.0」。他強調，PAC是長照3.0中重要的一環，目標是讓急性病患在病情穩定後能積極恢復功能，避免長期失能。

廣告 廣告

石崇良說明，將PAC延長至6個月，是為了提供更完整的支持鏈：前3個月著重於機能的復健，而後3個月則致力於生活功能的恢復，以幫助患者順利回歸社區。他特別肯定市立醫院的設計理念，不只提供復健與療養，而是營造出「準備回家的家」居住型環境，符合PAC與長照3.0的目標。

台中市長盧秀燕表示，本案採BOT模式，由中國醫藥大學投入161億元興建營運，醫院聚焦「智慧醫療、醫養合一、全齡照護」，以醫學中心等級團隊，肩負「救腦、救心、救急、救命」使命。院區採南北雙基地配置：北院區負責急重症與專科醫療，南院區專注長照、復健與社區服務，從急救、住院、復原到長照銜接形成一條完整的照護鏈。

市立醫院另一大亮點，是以「智慧醫療」為核心打造的全新服務藍圖。面對高齡化與少子化造成的醫護人力短缺，院方率先導入最先進的AI科技。開幕典禮上，由中國醫藥大學與長聯科技合作研發的生成式AI照護機器人「愛寶」同步亮相，被視為全台、甚至全亞洲首款生成式AI智慧照護機器人，成為全場焦點。

「愛寶」具備智慧引導、院區導覽、安全提醒、衛教諮詢、護理協助等多項功能，更整合視覺辨識技術，可即時量測脈搏（PR）並協助基礎護理工作。中醫大董事長蔡長海表示，未來期待AI機器人能替醫護分擔3至4成工作量，讓專業人力能更聚焦於高風險與高複雜性的照護。