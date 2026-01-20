健保愛心專戶七旬婦捐百萬！真實身分曝光「讓人動容」

吳同學以手寫信表達感謝之情，並期許未來有能力時，可回饋社會。健保署提供



健保署台北業務組今（1/20）日公布，去年12月下旬接獲一筆「一百萬元」的善款匯入健保愛心專戶，由於近年已相當少見單筆百萬捐款，健保署同仁特地前往訪視致意，才發現捐款人是一名70多歲、已退休的女性公務員。她長期固定就醫，深切感念全民健保制度帶來的保障，決定捐款讓健保愛心專戶即時協助有需要的弱勢民眾。

健保署臺北業務組去年共協助537戶弱勢家庭，繳納健保費1,006萬餘元；愛心專戶成立至今，已運用8,548萬餘元的愛心善款，達3千6百多個弱勢家庭受惠。

台北業務組組長李純馥表示，近年來已很少見到單筆捐出百萬元的案例。經同仁實地拜訪了解，捐款人為一名70多歲的單身女性，雖然日常需仰賴看護照料，家境僅屬小康，仍將省下來的老本積蓄全數捐出，希望回饋健保、幫助更多有需要的人。該捐款人士表示，肯定健保照顧國人健康，為表對健保的支持，及傳遞愛與溫暖，特別選擇透過捐款百萬元愛心專戶，用以幫忙弱勢繳清健保欠費，保障其就醫權益。

愛心專戶的善款也實際改變了許多家庭的處境。如來自單親家庭的16歲吳同學，遭逢家庭變故，父親突然病逝，與奶奶、姑姑同住，因奶奶年邁體弱須經常就醫，巨大的經濟壓力，使他們無力繳納健保費。健保署在得知吳同學狀況後，立即啟動愛心善款繳清健保欠費。吳同學獲得幫助後，特以手寫信表達其感謝之情，並期許未來有能力時，可回饋社會。

據統計114年共協助176名未成年人，補助總金額達313萬餘元；健保署於去年楊柳、鳳凰颱風風災後，健保署臺北業務組主動協助受災嚴重區域之弱勢家庭繳納健保欠費，共補助117戶，補助金額273萬餘元，盼受災民眾能夠感受到社會的溫暖與健保用心。

健保署長陳亮妤表示，全民健保讓台灣人民不再因病而貧、因貧而病，更透過愛心專戶適時對弱勢伸出援手，把台灣社會的愛傳遞下去。另外，因一時經濟困難無法繳清保費者，健保署亦提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解其欠費壓力。

